Отставка Гончарука. Зеленский решил, что премьер пока остается на должности

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что премьер-министр Алексей Гончарук остается на должности премьер-министра Украины.

"Вы знаете, какое у меня к вам личное отношение, прекрасно знаете. И личное отношение к вашему молодому правительству. Я подумал, и мне кажется, что мое решение будет правильным. Я решил дать Вам шанс, и шанс вашему правительству, если вы решите некоторые вещи, которые очень важны, которые очень беспокоят наше общество", – заявил Зеленский

Первый вопрос – разработать новую систему оплаты труда в министерства, с учетом того, в "какой мы стране живем".

"Это должна быть нормальная заработная плата. Мы понимаем, что это очень серьезные специалисты, но я хочу иметь общее мнение с вами и министрами, что такие зарплаты могут быть сегодня в Украине в такой ситуации, в которой находится наша экономика. Когда вы и ваше правительство поднимете экономику - можно будет поднимать эти заработные платы", - подчеркнул президент.

Также Зеленский поручил урегулировать ситуацию с премиями, которые предусматриваются топ-менеджерам НАК "Нафтогаз Украины" за получение компенсации от "Газпрома". Согласно контракту они должны получить 29 млн долларов.

"Они должны не только быть прагматичными менеджерами, но и оставаться людьми, найти выход из этой ситуации. Если они не услышат вас, тогда они услышат людей, юристов. Будет полная перезагрузка НАК "Нафтогаз", – отметил Зеленский.

Третий вопрос – укрепление правительства путем проведения кадровых изменений.

"У меня нет никаких оснований думать о том, что кто-то из них (министров, - ред) нечестный человек или они непрофессиональные. Я помню, каким образом вы выбирали это правительство, как мы общались с вами и с ними, как видели их стратегию и их команду. Но мы с вами хотим укрепления правительства. Поэтому я вас очень прошу найти слабые места и заменить тех или иных руководителей министерств, согласно их профессиональными данными", – сказал президент.

Также Зеленский заявил о необходимости переформатировать отдельные центральные органы исполнительной власти.

"У нас было объединение некоторых министерств. В начале это было правильное решение, потому что у нас профессиональный, кадровый голод и небольшой бюджет. Мне кажется, время показало, что некоторые министерства должны быть разделены", – подчеркнул он.

Пятый вопрос, который попросил решить президент, – налаживание работы с народными депутатами всех фракций и с парламентскими комитетами.

"Вы – глубоко в экономике, в современных процессах, которые происходят в правительстве. Наши депутаты этого не знают. И когда они получают законопроекты - решительные, реформаторские, иногда непопулярные, – у них нет времени с ними даже ознакомиться, нормально поработать в комитетах. Это – ненормально", – отметил Зеленский.

"Общество в целом и я дали Вам и правительству большой процент доверия, большой процент. Правильнее – большой кредит доверия, мне кажется, что вы еще не рассчитались за этот кредит перед нашим обществом. И у вас много энергии, чтобы это сделать", – подытожил Зеленский.

Сегодня премьер Гончарук написал и отдал президенту Зеленскому заявление об отставке. Свое решение он аргументировал желанием "снять любые сомнения в нашем уважении и доверии к президенту", которые могли возникнуть на фоне публикаций записей прослушки у премьера о курсе гривны.

В Офисе президента сразу сообщили, что получили заявление Гончарука. Президент его рассмотрит и озвучит решение. Отметим, что согласно ст. 115 Конституции рассматриваться заявление об отставке должна Верховная Рада.

Выступая с трибуны Рады Гончарук заявил, что Кабмин продолжает работать в штатном режиме и ждет политического решения президента. Он уточнил, что написал заявление, как того требует Конституция, на имя спикера Рады, но передал ее не в парламент, а в Офис президента.

Позже президент Зеленский потребовал от правоохранительных органов за две недели установить причастных к записи разговоров на совещании премьера Гончарука с руководством НБУ. СБУ уже открыла уголовное производство.

Как ранее сообщал Фокус:

15 января в сети опубликовали записи прослушки совещания у премьера по поводу курса гривны. На первой части аудио Гончарук рассказывает, что не знает как объяснить Зеленскому причины укрепления гривны. При этом он отмечает, что у президента очень примитивное понимание экономических процессов, в "голове есть туман" по ряду вопросов. Также премьер в ходе разговора отмечает, что он "полный профан в экономике".

На второй части видео Гончарук объясняет, что собрал всех присутствующих, чтобы подумать, как "мы это срежиссируем". Он говорит, что нужно ответить на вопрос, как справиться с укреплением курса гривны, но отмечает, что ответа сейчас нет.