Загороднюк позвонил турецкому коллеге: Россия – угроза всему миру

Министр обороны Андрей Загороднюк провел телефонный разговор с турецким коллегой Хулуси Акаром, в котором высказал соболезнования и поддержку Турции в связи с гибелью ее солдат в сирийской провинции Идлиб.

Об этом он сообщил у себя в Facebook.

Загороднюк отметил, что гибель турецких солдат в Идлибе показала, что действия России несут угрозу для всего мира.

"Вчерашняя ужасная трагедия в очередной раз показала, что действия Российской Федерации не имеют границ и представляют угрозу для всего мира", – заявил министр.

Загороднюк от имени Министерства обороны Украины высказал слова поддержки семьям погибших турецких солдат и пожелал скорейшего выздоровления раненым.

Напомним, сегодня ночью войска Башара Асада, при поддержке российской авиации, расстреляли турецкую колонну. Погибли 33 турецких военных.

В Минобороны РФ заявили, что попавшие под обстрел турки в районе Идлиба не должны были там находиться.

В министерстве обороны Турции, в свою очередь, заявили, что удары по позициям турецких военных в Идлибе были нанесены, несмотря на то, что Анкара заранее указала России места дислокации своих частей.

Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган уже провели телефонный разговор, во время которого обсуждалось выполнение договоренностей по зоне деэскалации в Идлибе.

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия приносит соболезнования в связи с гибелью турецких военных.

Тем временем, фрегаты Черноморского флота РФ "Адмирал Макаров" и "Адмирал Григорович" с крылатыми ракетами "Калибр-НК" уже направляются в Средиземное море.

Как ранее сообщал Фокус:

9 октября 2019 года Эрдоган объявил о начале военной операции в Сирии под названием "Источник мира" с целью "ликвидации террористической угрозы" со стороны курдов.

США ввели санкции против Турции в ответ на ее военную операцию в Сирии.

22 октября в Сочи начались переговоры между президентом Турции Реджепом Тайип Эрдоганом и президентом РФ Владимиром Путиным относительно ситуации в Сирии.

По итогу этих переговоров, в России объявили об окончании турецкой операции в Сирии. Турция согласилась прекратить военную операцию в Сирии.

29 октября СМИ сообщили, что шесть сирийских солдат убиты в первом пограничном столкновении с Турцией. Ожесточенное столкновение произошло рядом с пограничным городом Рас-эль-Айн.