Украина настаивает на привлечении к ответственности виновных в крушении боинга МАУ в Иране, — МИД

Украина будет настаивать на наказании виновных в сбитии самолета МАУ в Тегеране в январе и выплате компенсации семьям погибших.

Об этом глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба написал в Twitter.

Он отметил, что переговоры с Ираном, в том числе относительно получения и расшифровки бортовых самописцев, до сих пор продолжаются.

"Сообщения СМИ о меморандуме Ирана следует воспринимать как... сообщения СМИ. Переговоры продолжаются. Работаем для получения "черных ящиков". Ключевое для нас: установление справедливости, выплата компенсаций семьям, привлечение к ответственности согласно нормам международного права", – написал Кулеба.

Ранее СМИ сообщили, что Иран предложил украинской стороне подписать так называемый меморандум о взаимопонимании по делу сбитого самолета МАУ. Документ предусматривает отказ Украины и родственников погибших от права подавать в суд.

Как ранее сообщал Фокус: