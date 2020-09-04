Отравление Навального сильно осложняет отношения Германии с Россией, – Штайнмайер

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер считает, что отравление российского оппозиционера Алексея Навального сильно осложняет отношения Германии с Россией.

Об этом Штайнмайер заявил медиагруппе RND.

"Федеральное правительство должно будет сделать конкретные выводы по последним данным (об отравлении. – Фокус) в координации с нашими европейскими партнерами", – сказал президент.

По его словам, Германия не хочет вражды ни с Россией, ни с российским народом, но несправедливость должна быть четко названа.

"Но тот факт, что оппозиция и критические голоса в России вынуждены опасаться за свое здоровье или жизнь, несомненно, является тяжелым бременем для доверия к российскому руководству и усложняет отношения, – считает он.

Он выразил мнение о том, что "здесь было совершено преступление".

"И виновных можно найти только в России", – уточнил Штайнмайер.

Отметим, Североатлантический альянс (НАТО) после инцидента с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального требует от российских властей раскрыть программу производства боевого вещества "Новичок".

В тоже время, президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что по данным белорусской разведки, российского оппозиционера Алексея Навального никто не травил, а канцлер Германии Ангела Меркель совершила фальсификацию. Также он передал ФСБ России документы, которые, якобы, подтверждают фальсификацию отравления Навального.

2 сентября лаборатория Бундесвера нашла в организме Навального следы яда из группы "Новичок". В связи с этим, канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что "Навальный стал жертвой преступления". В частности, Меркель сообщила, что "кто-то пытался заставить его замолчать", и потребовала ответов от Москвы.

Напомним, 20 августа лидеру российской оппозиции стало плохо в самолете, летевшем из Томска в Москву. Вскоре политик впал в кому. Спустя несколько дней Навального беспрепятственно вывезли из РФ и доставили в берлинскую клинику "Шарите".