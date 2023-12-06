Илью Киву нашли мертвым: чем известен экс-нардеп и главные скандалы (фото, видео)
Илья Кива был в "Правом секторе", баллотировался в президенты и фигурировал в новостях из-за "мастурбации" в Раде. После начала полномасштабного вторжения ВС РФ он отметился бегством в Россию и призывами к ядерному удару по Украине.
6 декабря в СМИ появилась информация о смерти бывшего нардепа Верховной Рады и предателя Украины Ильи Кивы. Позже эту информацию подтвердили в Главном управлении разведки Минобороны. Фокус собрал основные скандалы, по которым он известен.
Участие в "Правом секторе" и АТО
В 2014 году лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош объявил о создании восточного подразделения организации. Илью Киву он назначил "политическим руководителем".
Позже, в 2019 году, нардеп признавался, что воевал на Донбассе и даже "уничтожал противника". По его словам, при этом чувствовал "азарт".
"На войне убийство, если это противник, оно немножко по-другому звучит. Уничтожал ли противника? Уничтожал", — сказал Кива.
Кива шел в президенты
В 2019 году предатель был зарегистрирован как кандидат в президенты от "Социалистической партии". Его участие в выборах рассматривали дважды, потому что комиссия имела вопросы к советской символике партии. Кива получил 0,03% голосов избирателей.
На внеочередных парламентских выборах того же года его избрали в Верховную Раду по списку партии "Оппозиционная платформа — за жизнь" (ОПЗЖ).
Квартира в Киеве
Кива не задекларировал квартиру площадью около 100 кв. м в центре Киева. На вопрос об этом имуществе он ответил журналистам, что там живет его подруга.
"У меня с ней не совместный быт, у меня с ней совместный секс. Бывает и такое. У вас бывает совместный секс?" — добавил депутат.
"Расстрел деда"
В феврале 2021 года, на то время, депутат от партии ОПЗЖ Кива поделился историей о своем деде. Правда, она вызвала некоторые вопросы.
Парламентарий рассказал, что его дед Филипп Денисович Кива прошел Вторую мировую войну и является героем СССР. В 1945 году его якобы "расстреляли местные жители" Львова, но он выжил.
Депутат добавил, что у львовян "фашизм в крови".
Скандальная диссертация
В апреле того же года Кива попал в скандал из-за своей диссертации на тему "Механизмы влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности (на примере стран ЕС и Украины)".
Журналисты установили, что нардеп мог соврать о своем участии в двух конференциях в Межрегиональной академии управления персоналом (МАУП) и сопровождал работу справками, которые ему официально не выдавали.
Поздравление Путина
За несколько месяцев до начала полномасштабного вторжения ВС РФ Кива поздравил президента России Владимира Путина с Днем рождения. Он назвал его "лидером своей нации и дружественного нам (Украине, — ред.) народа".
"Сил вам, божьего благословения и здоровья", — пожелал депутат.
Он добавил, что Путин якобы пишет "новую историю славянского мира и славянского единства", а также назвал президента РФ "защитником морали и веры".
"Мастурбация" в парламенте
В декабре 2021 года Киву поймали на скандальном поведении в стенах Верховной рады. Депутат поправлял штаны в интимном месте во время заседания, что в СМИ окрестили мастурбацией.
Позже сам он заявил, что "подобный пиар стоит миллионов долларов". Он добавил, что все его действия в любом случае попадают в СМИ после многочисленных скандалов.
Ядерный удар по Украине
К тому времени уже лишенный мандата Кива в апреле 2022 года призвал нанести ядерный удар по Украине. Он подчеркнул, что это позволит России выиграть войну и "поставить точку в противостоянии с Западом".
Президента Украины Владимира Зеленского экс-депутат назвал террористом. Он отметил, что переговоры с лидером "все равно ничего не дадут и не принесут".
Политическое убежище в России
В апреле 2022 года Кива просил политического убежища в РФ и российского гражданства. С соответствующим обращением к Путину он выступил в эфире "Первого канала". Он пожаловался на возбужденные против него дела и "возрождение фашизма" в Украине.
Жомовая яма
В мае 2022 года суд обязал предателя выплатить государству 1,25 миллиона гривен.
По данным следствия, еще в 2007 году Кива приобрел гараж и жомовую яму, которые в 2010 году продал. Однако уже в 2019 году депутат сдал их в аренду, запросив 1 242 236 гривен. Фактически он "сдавал" то, чем и не владел.
Смерть Буданова
В июне уже 2023 года Кива поддерживал фейки о якобы гибели руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова. Он заявлял, что в Украине берут интервью у "оцифрованного" трупа.
Государственная измена
В 2023 году в Украине заочно осудили Киву и назначили ему 14 лет заключения.
Экс-депутата признали виновным сразу по нескольким статьям:
- о призывах к насильственному изменению и свержению конституционного строя (ч. 3 ст. 109 УКУ);
- о государственной измене (ч. 1 ст. 111 УКУ);
- о публичном использовании коммунистической символики (ч. 2 ст. 436-1 УКУ);
- о публичных призывах к агрессивной войне (ст. 436 УКУ).
Напомним, по данным СМИ, тело Кивы нашли в Подмосковье, а к его ликвидации может быть причастна СБУ.