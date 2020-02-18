Обострение на Донбассе: Боевики пытали прорвать линию фронта возле Золотого (обновлено)

Сегодня утром 18 февраля боевики атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный (неподалеку от места разведения сил в Золотом Луганской области).

Враг применяет минометы калибра 120 мм, ведет огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

Под огневым прикрытием российские оккупанты перешли к активным наступательным действиям и предприняли попытку продвижения через линию разграничения.

По состоянию на данный момент идет бой. В результате вражеских обстрелов украинские защитники понесли потери.

"Подразделения Объединенных сил дают адекватный ответ оккупантам, наносится огневое поражение с целью подавления их вооруженной активности. Потери противника уточняются", - говорится в сообщении.

Ранее журналист Юрий Бутусов сообщил, что противник около 5 утра атаковал наши позиции в районе участка разведения Золотое-Орехово-Новотошковка. По его словам, на одном из опорных пунктов идет ближний бой с российской штурмовой группой. Наша артиллерия ведет ответный огонь, подтягиваются резервы. Бутусов отметил, что таких широкомасштабных боевых действий на фронте не было с 2018 года.

В 10:20 штаб ООС сообщил, что бой закончился, боевики запросили режим тишины. Погиб один наш военный, еще четрые получили ранения. По данным штаба, также погиб один боевик и пять ранены.

СМИ сообщали, что наши военные оставили один опорный пункт, но в штабе говорят, что позиции не потеряны.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал утреннее наступление боевиков в районе Золотого попыткой сорвать мирный процесс на Донбассе.

"Это не просто циничная провокация, целью которой является нажать на Дебальцевский рану, которая никогда не заживет полностью. Это – попытка сорвать мирный процесс на Донбассе, который начал продвигаться хоть и небольшими, но неудержимо шагами", – заявил президент.

Обострение на Донбассе обсуждалось на заседании СНБО. По его итогам, начальник Генштаба рассказал подробности боя.

Боевики около 05:00 утра открыли огонь из артиллерийских систем по украинским позициям, в том числе из калибра 152 мм. А потом штурмовые группы попытались атаковать три наблюдательных поста в зоне ответственности 72-й и 93-й механизированных бригад. Самый сильный бой завязался возле наблюдательного поста "Баня". Наши военные с него вынуждены были отойти, после чего по нему отработала украинская артиллерия.

В 10:00 бой закончился. Противник запросил режим тишины. Погиб один наш военный, еще трое ранены и двое контужены. Они доставлены в больницы. По данным разведки, погибли четверо боевиков и еще шестеро ранены. Сейчас на месте работает СЦКК, которые должны забрать с места боя тело погибшего украинского военного.

Хомчак подчеркнул, что бой велся вне участка разведения войск возле Золотого.

Президент Владимир Зеленский на брифинге назвал сегодняший бой "провокацией" и отметил, что она не сорвет курс Украины на мир на Донбассе.

При этом начальник Генштаба Руслан Хомчак отвечая на вопрос журналиста заявил, что сегодня была не "провокация", а боевики целенаправленно хотели захватить наблюдательные посты в годовщину отступления ВСУ из Дебальцево и доказать таким образом свои "успехи".

Как ранее сообщал Фокус:

В течение прошлых суток, 17 февраля, боевики восемь раз нарушили режим прекращения огня.