Украинцам рекомендуют пока не посещать север Италии

Из-за обострения эпидемической ситуации, связанной с распространением в северных регионах Италии китайского коронавируса, гражданам Украины рекомендуют временно воздержаться от поездок в итальянских регионы Ломбардия, Венето, Эмилия-Романья и Пьемонт, где есть наибольший риск заражения.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

Украинцев, которые продолжают находиться в этих регионах, призывают проявлять повышенное внимание и осторожность, избегать посещения пораженных вирусом провинций, сообщить о своем местонахождении и контактные данные в ближайшее консульское учреждение Украины или зарегистрироваться на ресурсе friend.mfa.gov.ua.

Также граждан Украины просят отслеживать информацию на сайтах Посольства Украины в Италии, Генерального консульства Украины в Милане, Генерального консульства Украины в Неаполе и МИД Украины, придерживаться рекомендаций и законных требований местных органов власти.

Как ранее сообщал Фокус: