Коронавирус в Украине: заразились 145 человек, 5 – скончались (обновлено)

По состоянию на вечер 25 марта в Украине было подтверждено 136 случаев инфицирования коронавирусом, однако ближе в 23:00 количество зараженных увеличилось.

Об этом заявил исполняющий обязанности гендиректора Центра общественного здоровья Минздрава Игорь Кузин в эфире Украинского радио.

"Мы уже имеем информацию о 136 случаях подтвержденных. Сейчас эти данные верифицируются", – сказал он.

По словам Кузина, верификация нужна, чтобы Минздрав, ЦОЗ и Кабинет Министров давали одну цифру. Ее будут обнародовать ежедневно в 10.00.

Кузин также добавил, что в последние дни количество вернувшихся на родину украинцев доходит до 10 000 ежедневно, поэтому в такой ситуации, когда каждого из них не удастся отравить на обсервацию, наиболее эффективная профилактика распространения коронавируса – самоизоляция.

Обновление:

По данным ЦОС, по состоянию на 22:30 25 марта в Украине уже зафиксировано 145 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 5 летальных, 1 пациент выздоровел. За сутки выявлено 32 новых случая.

Выявленные случаи:

Винницкая обл. – 1 в течение суток;

Волынская обл. – 2, из них 1 в течение последних суток;

Днепропетровская обл. – 2;

Донецкая обл. – 1;

Житомирская обл. – 2 (1 летальный)

Запорожская обл. – 7, из них 5 в течение суток;

Ивано-Франковская обл. – 16, из них 11 в течение суток (2 летальных)

Киев – 34, из них 3 в течение суток;

Киевская обл. – 24, из них 2 в течение суток;

Луганская обл. – 1 в течение суток;

Львовская обл. – 2;

Одесская обл. – 4, из них 3 в течение суток;

Тернопольская обл. – 8, из которых 4 за последние сутки (1 летальный)

Херсонская обл. – 1 в течение суток;

Черкасская обл. – 2, из них 1 в течение суток;

Черновицкая обл. – 38 (1 летальный), 1 подтверждено в течение последних суток.

Как утверждает ЦОС, в Ивано-Франковской области уже зафиксировано два летальных случая, а Фокус 23 марта писал, что в областной инфекционной больнице Ивано-Франковска умерла пожилая женщина, у которой подозревали коронавирус.

Как ранее сообщал Фокус: