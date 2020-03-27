В Украине за двое суток вдвое выросло количество больных коронавирусом

Украина
Четыре человека выздоровели

По состоянию на утро 27 марта Минздрав сообщил о 218 случаях заражения коронавирусом в Украине.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздава Украины.

Случаи обнаружены в 17 областях и городе Киеве:

  • Винницкая обл. – 5 случаев;
  • Волынская обл. – 2 случая;
  • Днепропетровская обл. – 3 случая;
  • Донецкая обл. – 2 случая;
  • Запорожская обл. – 8 случаев;
  • Закарпатская обл. – 1 случай;
  • Житомирская обл. – 2 (1 летальный) случая;
  • Ивано-Франковская обл. – 24 (2 летальных) случая;
  • г. Киев – 47 случаев;
  • Киевская обл. – 32 случая;
  • Львовская обл. – 3 случая;
  • Луганская обл. –1 случай;
  • Одесская обл. – 4 случая;
  • Ровенская обл. – 9 случаев;
  • Тернопольская обл. – 25 случаев (1 летальный)
  • Херсонская обл. – 1 случай;
  • Черновицкая обл. – 47 (1 летальный) случаев;
  • Черкасская обл. – 2 случая.

Четыре человека уже выздоровели – повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме. Зафиксировано 5 летальных случаев от COVID-19 в Украине.

Больше всего случаев было установлено среди трудоспособного населения в возрасте от 30 до 65 лет - 68,7%. 37,6% всех случаев приходится на возрастную категорию 30-49 лет.

Напомним, 25 марта в Украине было зафиксировано 113 лабораторно подтвержденных случаев COVD-19.

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