В винницком роддоме коронавирусом заразились пять медиков

Мэр Винницы Сергей Моргунов сообщил, что пять работниц роддома Винницы №2 заразились коронавирусом.

Об этом он рассказал на брифинге.

По его словам, сначала заболела 42-летняя медсестра, которая контактировала со знакомыми из Польши, ее 5-летний племянник и еще четыре женщины, которые являются ее сотрудницами. Еще один больной в Виннице – 32-летний мужчина, который был в Европе.

"Акушерский корпус родильного дома №2 закрыт на карантин. Там находится 7 рожениц и 14 беременных. Они под наблюдением медицинских работников и обеспечены всем необходимым", – сообщил Моргунов.

Напомним, в Тернопольской области у девяти врачей обнаружен коронавирус. Кроме того, заразились три полицейских, в том числе глава полиции Киева Андрей Крищенко и один курсант.

Как ранее сообщал Фокус: