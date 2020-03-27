В винницком роддоме коронавирусом заразились пять медиков
Мэр Винницы Сергей Моргунов сообщил, что пять работниц роддома Винницы №2 заразились коронавирусом.
Об этом он рассказал на брифинге.
По его словам, сначала заболела 42-летняя медсестра, которая контактировала со знакомыми из Польши, ее 5-летний племянник и еще четыре женщины, которые являются ее сотрудницами. Еще один больной в Виннице – 32-летний мужчина, который был в Европе.
"Акушерский корпус родильного дома №2 закрыт на карантин. Там находится 7 рожениц и 14 беременных. Они под наблюдением медицинских работников и обеспечены всем необходимым", – сообщил Моргунов.
Напомним, в Тернопольской области у девяти врачей обнаружен коронавирус. Кроме того, заразились три полицейских, в том числе глава полиции Киева Андрей Крищенко и один курсант.
Как ранее сообщал Фокус:
- В Украине уже скончались пять человек с коронавирусом: 71-летняя женщина в Радомышле, 33-летняя в Черновцах (по словам медиков, в данном случае коронавирус не был причиной смерти), две женщины в Ивано-Франковске и 68-летний мужчина в Тернополе.
- Кабмин на заседании 25 марта ввел на 30 дней режим чрезвычайной ситуации по всей территории Украины и продлил карантин до 24 апреля.