Полиция расследует нарушение карантина в Святогорской лавре

Полиция открыла уголовное производство из-за нарушения карантинных ограничений во время пасхального богослужения в Святогорской лавре в Донецкой области.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

"В Святогорской Свято-Успенской лавре зафиксировано собрание людей в количестве 300 человек, при этом не была соблюдена социальная дистанция и другие правила карантина", – сказано в сообщении.

Начато уголовное производство по ст. 325 Уголовного кодекса Украины (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений).

Еще по трем случаям сейчас идет тщательное изучение материалов, после чего им будет дана правовая оценка.

Напомним, в Донецкой области в Свято-Успенской Святогорской Лавре Московского патриархата на Пасхальное богослужение в ночь с 18 на 19 апреля пришли верующие, большинство из которых не имели средств защиты от коронавируса и не соблюдали дистанцию.

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский перед праздником говорил, что если на Пасху допустить большое скопление людей, то количество больных COVID-19 может составить до 10% населения Украины.

Советник министра внутренних дел Юрий Тандит ранее сообщал, что в случае большого скопления людей на Пасху МВД будет задействовать спецназ.

Напомним, Фокус разбирался почему ближайший месяц станет решающим в борьбе с эпидемией и когда закончится карантин из-за коронавируса. Врач-эпидемиолог Людмила Мухарская считает, что из-за религиозных праздников к 1 мая мы получим значительное увеличение количества заболевших.

Но и сразу после этого рассчитывать на спад не стоит, уверена она. «Первомайские дни наши люди традиционно используют для отдыха и общения друг с другом», – напоминает она. И нет никакой уверенности в том, что карантин заставит украинцев отказаться от совместных посиделок. В связи с этим эпидемиолог прогнозирует уменьшение инфицирования лишь после 8 мая.

Как ранее сообщал Фокус: