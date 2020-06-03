Украина передаст Франции "черные ящики" сбитого самолета МАУ для расшифровки, – МИД

Как только Украина получит "черные ящики" сбитого в январе самолета МАУ от Ирана, они будут направлены для расшифровки во Францию. Об этом заявил замминистра иностранных дел Евгений Енин, передает РБК-Украина.

По его словам, на сегодня у Украины нет оборудования и программного обеспечения, авторизованного компанией Boeing, чтобы расшифровать самописцы.

"Только так эта экспертиза будет иметь доказательное значение и международное признание. Потому мы отрабатываем маршрут передачи ящиков во Францию через Украину", – сказал Енин.

Он добавил, что в настоящее время МИД Украины договаривается с Ираном о передаче "черных ящиков" в Киев. По его словам, посол Ирана в Украине Манучехр Моради четко заявил, что информация о том, что Иран собирается передать бортовые самописцы самолета МАУ Франции, не соответствует официальной позиции правительства страны.

"Посол Ирана четко указал, что недавние сообщения в иранских СМИ об изменении планов Тегерана с передачи черных ящиков для расшифровки через якобы "затягивание украинской стороны" не отвечают официальной позиции Ирана", – написал Енин в Facebook.

Ранее государственное информагентство Ирана ISNA обнародовало информацию о намерениях Ирана передать "черные ящики" самолета МАУ Франции. После этого, МИД Украины вызвал для беседы посла Исламской республики Иран Манучехра Моради.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль во время встречи с послом Канады в Украине Ларисой Галадзой заявил, что украинские власти вышли на понимание того, что "черные ящики" сбитого в Тегеране украинского самолета возможно вернуть в Украину.

Как ранее сообщал Фокус:

Самолет Boeing 737-800 авиакомпании МАУ, который выполнял рейс PS752 по маршруту Тегеран – Киев был сбит иранской ракетой сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли.

Иранские власти 11 января признали, что самолет был сбит по ошибке иранскими военными.

Президент Ирана Хасан Рухани от имени всей страны извинился за поражение ракетой украинского боинга и выразил соболезнования семьям погибших.

Во французском Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации говорили, что расшифровка бортовых самописцев сбитого в Иране самолета МАУ будет вестись на территории Украины.

17 января Офис генерального прокурора Украины отправил в Иран повторный, уже третий, запрос на возвращение "черных ящиков" украинского самолета, сбитого в Тегеране.

18 января Иран согласился отправить в Киев "черные ящики" сбитого в Тегеране украинского пассажирского самолета.

Глава СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина настаивает на выплате компенсаций семьям жертв авиакатастрофы МАУ в Иране согласно нормам международного права. Ранее Украина отвергла иранское предложение о компенсации в 80 000 долларов за каждого погибшего.