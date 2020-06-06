Пытали и продавали наркотики: Аваков сообщил о расформировании Павлоградского отдела полиции

В Павлоградском отделе полиции (Днепропетровская область), семеро работников которого подозреваются в совершении тяжких преступлений, в частности в торговле наркотиками, назначено временное руководство и проводится служебная проверка.

Об этом сообщили в Департаменте коммуникации МВД Украины.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что местные правоохранители вместо защиты и обеспечения безопасности граждан занимались преступной деятельностью, теперь там начнут "тотальную отработку по региону".

Министр уточнил, что речь идет не только о Павлоградском отделе полиции, но и о других правоохранительных органах всей области.

"Именно поэтому на эту проблему мы будем смотреть очень комплексно – на взаимодействие со всеми органами власти и между собой. Меня принципиально не устраивает распространения наркотиков, как и во всей Днепропетровской области, так и в Павлоградском районе", – подчеркнул он.

Министр подчеркнул, что его заместитель Александр Гогилашвили отдельно будет координировать вопросы борьбы с наркопреступностью в Днепропетровской области. Кроме того, говорится в сообщении, глава Национальной полиции Игорь Клименко принял решение о переформатировании Павлоградского отдела полиции.

"Кроме расформирования Павлоградского отдела полиции, будут оптимизированы структуры криминальной полиции, превенции и подразделений досудебного расследования. Лица, которые будут претендовать на руководящие должности, и лица, которые проходят по базе внутренней безопасности, будут вынуждены пройти процедуру проверки на полиграфе. После проверок будет сокращено до 20% личного состава", – заявил председатель Нацполиции.

Сейчас всех работников Павлоградского отдела вывели из штата. Отдельно проводится служебная проверка по факту фальсификации служебных материалов. Временным руководителем отделения назначен начальник Департамента внутренней безопасности, полковник Игорь Мартыщук.

В течение следующих трех недель будет сформирована новая команда, сотрудники которой пройдут аттестацию.

По решению главы НПУ, обязательную проверку и переаттестацию пройдут около 500 работников Павлоградского отдела и его четырех подразделений. Также сообщается, что заместитель главы Нацполиции Вадим Троян возглавит оперативный штаб, который проведет профилактические мероприятия по отработке преступности в регионе. Уже на следующей неделе планируется усилить суточные наряды и оперативные подразделения, ввести усиленное патрулирование. Будут развернуты дополнительные контрольно-пропускные пункты, маршруты и посты. Отдельно будут проведены следственные и розыскные действия, выявление лиц, которые наладили незаконную поставку оружия и боеприпасов. Особо пристальное внимание уделят борьбе с наркопреступностью.

В МВД напомнили, что 4 июня сотрудники департамента внутренней безопасности Нацполиции, ГБР и СБУ пресекли деятельность преступной группировки, которую организовал начальник Павлоградского отдела полиции.

По предварительной версии следствия, руководитель отдела полиции совместно с подчиненными решили искусственно нарастить показатели оперативно-розыскной деятельности, для чего они фальсифицировали материалы уголовных производств.

Злоумышленники, в частности, запугивали и пытали подозреваемых для получения "нужных" показаний, фабриковали искусственные доказательства для дальнейшего выявления и быстрого расследования несуществующих преступлений.

Это уже второй отдел НПУ, расформированный за две недели. В конце мая Клименко вывел за штат всех сотрудников Кагарлыкского отдела полиции Киевской области, двое сотрудников которого подозреваются в избиении и изнасиловании женщины.

Как ранее писал Фокус:

25 мая в Кагарлыке задержали двух местных полицейских, которые пытали и изнасиловали дувушку, вызванную в отдел в качестве свидетельницы.

Задержанными оказались 29-летний оперуполномоченный Сергей Сулима и 35-летний начальник сектора уголовной полиции Кагарлицкого ОП Обуховского отдела Николай Кузив. Их жетвой - 26-летняя жительница села Ставы, которая воспитывает 4-летнего ребенка с инвалидностью

5 июня Арсен Аваков выступал с отчетом перед Верховной Радой.

В это время на площади перед парламентом проходил митинг за его отставку. Протестующие считают, что министр должен ответить за преступления своих подчиненных и покинуть должность. Всего в акции протеста приняли участие около 500 человек.