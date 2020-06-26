Жертва полицейского изнасилования в Кагарлыке: люди видели, но никто мне не помог
Неля Погребицкая, ставшая жертвой издевательств и изначилования полицейскими в Кагарлыке, в интервью "Украинской правде" привела новые детали случившегося.
Она рассказал, что в участок ее привез сосед Михаил, сказав, что ей нужно дать показания в качестве свидетеля по делу об ограблении магазина. Однако на месте над ней сразу стали издеваться. После пыток с надеванием противогаза у девушки из носа пошла кровь, начальник сектора уголовной полиции Кагарлицкого ОП Николай Кузив повел ее в туалет, расположенный на первом этаже.
"В отделении были люди, и они все слышали, а некоторые и видели, но никто мне не помог", – сказала Погребицкая.
Кузив забрал у нее паспорт, и он куда-то пропал. "Нет ни паспорта, ни кода. Не могу в больницу поехать, хотела МРТ сделать, у меня голова часто болит", – сообщила девушка. Восстановлением документов она пока не занималась.
Около 2-х часов ночи Кузив ушел из отделения, после чего пришел оперуполномоченный Сергей Сулима и изнасиловал девушкую. Он не хотел отпускать Погребицкую, как она его не просила.
"Сергей в 4 часа меня и то не хотел отпускать, я же просила, как могла, и на колени становилась, и все. Только отпустите меня, потому что придет Николай и меня снова будет убивать. Этот Николай, думаю, если бы он там был, то меня не выпустил, это точно. А Сергей, который насиловал меня, он уже в четыре часа кому-то там позвонил, говорит: "Отвези меня домой". И здесь, говорит, надо эту девушку домой тоже завезти", – вспоминает Погребицкая.
Но потом оказалось, что ему нужно ехать в Мироновку, на вызов, поэтому он может отвезти Нелю только туда. Она отказалась, побежала в парк и оттуда позвонила соседу, который забрал ее.
Когда Погребицкая после случившегося обратилась к больницу, там не хотели заниматься ею: "И в Обухове не хотели. Говорю, у меня здесь живот режет, болит, то они только так, потрогала и все. Сказали, что не хотят иметь проблем с полицией".
Как ранее сообщал Фокус:
- 25 мая в Кагарлыке задержали двух местных полицейских, которые пытали и изнасиловали дувушку, вызванную в отдел в качестве свидетельницы.
- Задержанными оказались 29-летний оперуполномоченный Сергей Сулима и 35-летний начальник сектора уголовной полиции Кагарлицкого ОП Обуховского отдела Николай Кузив. Их жетвой - 26-летняя жительница села Ставы, которая воспитывает 4-летнего ребенка с инвалидностью.
- Полицейских-насильников сразу уволили, а всех их сослуживцев отправили на переаттестацию. 26 мая Кузива и Сулиму арестовали на два месяца. Им грозит лишение свободы на 12 лет.