Пытки в Кагарлыке: о подозрении сообщили еще двоим полицейским
Один из подозреваемых – оперуполномоченный – во время событий, которые происходили в ночь с 23 на 24 мая, держал руки потерпевшей, когда его начальник пытал ее с помощью противогаза. Об этом сообщила пресс-служба ГБР.
После начала досудебного расследования в ГБР стали обращаться лица, которые сообщали о пытках, которые ранее проходили в Кагарлыкском отделении полиции.
Так в начале января 2020 года полицейские, которые сейчас уже задержаны за майские события, пытали двух лиц с целью получения признания в совершении краж. Они их били, перевозили в багажнике автомобиля, пытали током и приковали наручниками к батарее в коридоре, где они и находились до следующего дня.
Кроме того, начальник одного из секторов Кагарлыкского отделения полиции в мае 2020 года с целью получения признательных показаний избил гражданина, в результате чего тот получил телесные повреждения средней степени тяжести.
Таким образом, следователи ГБР сообщили о подозрении уже четырем работниками Кагарлыкского отделения полиции.
Сейчас решается вопрос об избрании в отношении двух новых подозреваемых меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.
В случае доказательства вины, подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.
Как ранее сообщал Фокус:
- 25 мая в Кагарлыке задержали двух местных полицейских, которые пытали и изнасиловали дувушку, вызванную в отдел в качестве свидетельницы.
- Задержанными оказались 29-летний оперуполномоченный Сергей Сулима и 35-летний начальник сектора уголовной полиции Кагарлицкого ОП Обуховского отдела Николай Кузив. Их жетвой - 26-летняя жительница села Ставы, которая воспитывает 4-летнего ребенка с инвалидностью
- Полицейских-насильников сразу уволили, а всех их сослуживцев отправили на переаттестацию. 26 мая Кузива и Сулиму арестовали на два месяца. Им грозит лишение свободы на 12 лет.