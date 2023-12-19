Призыв женщин, конфликт с Залужным и членство в НАТО: главное с пресс-конференции Зеленского

В ходе мероприятия глава государства высказался о темах, которые затрагивали представители СМИ. Речь пошла как про мобилизацию, так и про открытие аэропорта "Борисполь"

19 декабря в Киеве состоялась итоговая пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского. Глава государства обсудил с журналистами темы мобилизации, военной помощи, а также дальнейшей борьбы. Фокус собрал ключевые заявления с мероприятия.

Офис президента за сутки до пресс-конференции дал возможность журналистам получить аккредитацию, чтобы посетить событие. От одного средства массовой информации разрешили аккредитовать по одному корреспонденту, оператору и фотографу.

Пресс-конференция Зеленского: усиление мобилизации и призыв женщин

Президент Украины заявил, что вопрос мобилизации стоит остро в стране и накануне главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и Генштаб призвали главу государства мобилизовать еще 450–500 тысяч человек, которые необходимы для дальнейшей защиты территорий и контрнаступательных действий.

"Это очень серьезная цифра. Я сказал, что мне нужно больше аргументов, чтобы поддерживать это направление, ведь это вопрос прежде всего людей. Второе — это вопрос справедливости, обороноспособности и финансов. Что касается людей, мне нужна конкретика", — говорит Владимир Зеленский.

Глава государства считает, что должен быть проработан комплексный план, который ответит обществу на вопросы, которые их интересуют. В том числе должен быть пункт о демобилизации и ротации, но пока что предложений по этому поводу не прозвучало.

Кроме того, призыв дополнительных сил на фронт обойдется стране в 500 миллиардов гривен, заявлял Зеленский.

Отдельно журналисты задали вопрос о том, поддержит ли президент призыв на службу более младшего населения страны, а также мобилизацию женщин. Ответ прозвучал сразу.

"Женщин — нет, не подпишу. Что касается 25 лет. Если все аргументы будут приведены, а на сегодня я вижу, что это необходимо, то с этим соглашусь", — заявил Зеленский.

Пресс-конференция Зеленского: конфликт с Залужным

Во время общения с журналистами президент впервые прокомментировал тему своих отношений с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. Владимир Зеленский заявил, что у них рабочие отношения, но при этом есть "много вопросов". Сейчас все нуждаются в результатах и крепких шагах.

"Почему я не комментировал вероятный конфликт? Зачем кому-то помогать? Рабочие у меня отношения с Залужным. Он должен отвечать за результат на поле боя как главком. Есть много вопросов (…) Я считаю, что быть главкомом — это честь. Я считаю, что быть президентом — это честь", — заявил глава государства.

К слову, про результаты на поле боя также был вопрос от журналистов. Владимир Зеленский заявил, что российским оккупантам за весь этот год не удалось достичь успехов на украинской территории.

Кремль не изменил свою риторику касаемо целей вторжения, однако "уменьшил аппетиты". Сначала Владимир Путин планировал захватить всю страну, а потом уже пропаганда распространяла заявления о "выходе на административные границы Донбасса.

"Они не достигли этой цели, поэтому о поражениях нечего говорить. Никакой победы Россия не достигла. Какие там три дня — два года", — сказал украинский лидер.

Много вопросов в комментариях к трансляции было о производстве дронов для ВСУ, которые так необходимы на поле боя. Президент заявил, что страна работает над этим вопросом и результаты будут уже в следующем году.

К слову, Украина также работает над тем, чтобы открыть аэропорт "Борисполь" в Киевской области, ведь это будет еще одним признаком того, что дело движется к победе.

"Открытие Борисполь — победа украинской ПВО. Это будет говорить о том, что Украина побеждает. Это очень серьезно, это мощный экономический шаг также. Скажу откровенно: мы ставим этот вопроса нашим коллегам, и знаем, что конкретно для этого нужно", — ответил президент на вопрос польского журналиста.

Пресс-конференция Зеленского: членство в НАТО и выборы в США

Владимир Зеленский прокомментировал вероятное "частичное" членство Украины в Североатлантическом Альянсе, ведь об этом все чаще начали говорить на Западе. По его словам, такой сценарий лишь увеличит риски вероятного столкновения НАТО и России. А вот для Киева лучшей гарантией безопасности будет являться полное членство.

"Но нас не приглашают в НАТО. И сигналы относительно частичного участия, честно говоря, бред. Почему? Мы ни разу не получали такого предложения", — сказал президент.

В ноябре 2024-го года в Соединенных Штатах Америки состоятся выборы президента и журналисты на пресс-конференции Владимира Зеленского не смогли обойти эту тему стороной, ведь от результатов будет зависеть многое для Киева.

Если страну вновь возглавит Дональд Трамп, тогда политика в отношении Украины точно изменится, ведь "он другой человек", но выбирать американцам.

Украинцам остается лишь "трезво смотреть" на то, что любой мировой лидер имеет влияние на свое общество, особенно после того, как его недавно избрали.

"Если политика следующего президента, кем бы он ни был, будет другой в отношении Украины, более холодной или более внутренней, более экономной, то я думаю, что эти сигналы повлияют очень сильно на ход войны в Украине. Потому что, если одна мощная деталь выпадает, то механизм начинает сыпаться", — добавил Владимир Зеленский.

Отдельный был вопрос о визите украинского президента в Израиль, который так и не состоялся. Владимир Зеленский заявил, что был сразу же готов поддержать Иерусалим своим присутствием и дал аналогичный сигнал своим западным коллегам. В результате, он так и не добрался до Израиля по разным причинам.

"Я был готов с самого начала и это факт. Это был мой прямой сигнал коллегам за границей. Наверное, у них были другие приоритеты. Я не могу сильно играть с графиком и приоритетами своими, потому что я управляю государством, которое в войне", — прокомментировал несостоявшуюся поездку глава государства.

Напомним, 19 декабря первая леди Елена Зеленская рассказала, что для нее изменится после окончания войны. В первую очередь это вопрос семьи, ведь Владимир Зеленский с 24 февраля 2022 года буквально живет на работе и редко имеет возможность проводить время с детьми.

Также в этот день президент Польши Анджей Дуда созвал Совбез по войне в Украине. Он считает, что сейчас у Варшавы есть всего три года, чтобы подготовиться к конфликту с Россией.