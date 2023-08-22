"Будет больше, чем озвучено": Резников рассказал, сколько F-16 получит Украина (видео)

В самолетную коалицию, по словам министра обороны Украины, входят не только те страны, которые в своем арсенале имеют многоцелевые истребители.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что еще несколько стран решили присоединиться к так называемой международной учебной коалиции по истребителям F-16. Об этом он сообщил во время брифинга с министром обороны Болгарии Тодором Тагаревым в Одессе.

К так называемой коалиции самолетов в Вильноясе уже присоединилось 11 стран, однако она продолжает расти и является открытой для присоединения, рассказал он.

"Я точно знаю, что есть несколько стран, которые готовы это сделать (присоединиться к коалиции, — ред.), просто они сейчас получают определенные политические разрешения своих парламентов, решение правительств будет", — сказал Алексей Резников.

По его словам, в международную учебную коалицию входят не только те страны, которые имеют самолеты F-16, в частности Канада. Такие страны приобщаются к тренировкам, подготовке и помощи с инфраструктурой.

Резников отметил, что важно то, какое вооружение может нести самолет. Поэтому коалиция будет брать на себя обязательства поставлять нам необходимое оружие, чтобы самолеты были эффективными. Министр обороны считает, что пока нет смысла обсуждать количество самолетов, которые получит Украина, о том он убежден, что их будет больше, чем уже озвучено.

Передача Украине истребителей F-16

20 августа президент Владимир Зеленский заявил, что Украина получит 42 истребителя F-16. Также Дания передаст ВСУ шесть самолетов F-16 до конца этого года. Страна пообещала Киеву поставить еще 19 истребителей в течение нескольких лет.

Также сообщалось, что украинские летчики прибыли в Данию для прохождения обучения на F-16 20 августа.

21 августа президент Владимир Зеленский рассказал, что участие в обучении украинских пилотов на истребителях четвертого поколения F-16 будет принимать и Греция. Кроме этого, США готовы начать подготовку украинских пилотов при условии, если Европа не сможет обучать то количество военных, которое пришлет Украина.

Напомним, 22 августа, представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что истребители F-16 смогут помочь Украине очистить небо от российской авиации.