Уже третья страна: Норвегия решила подарить Украине истребители F-16, — СМИ

Правительство страны пока не делало официальных заявлений относительно решения о передаче истребителей Киеву.

Украина может получить истребители F-16 от Норвегии. Об этом сообщили в TV2 со ссылкой на собственные источники.

"Несколько независимых источников подтвердили TV 2, что Норвегия решила подарить Украине F-16", — говорилось в сообщении.

Таким образом Норвегия может стать третьей страной НАТО, которая предоставит истребители F-16 Вооруженным силам Украины. Кроме Норвегии боевые самолеты пообещали Нидерланды и Дания.

В издании добавили, что в четверг 24 августа премьер-министр Йонас Гар Стере находится в Киеве с официальным визитом.

Отметим, что правительство Норвегии не делало официальных заявлений о решении передачи истребителей Украине, также неизвестно их количество.

Передача боевых самолетов F-16 Украине

20 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Нидерланды намерены передать Украине 42 истребителя F-16. Также стало известно о намерении Дании передать ВСУ еще 19 самолетов. Первые шесть истребителей F-16 Дания планирует передать ВСУ до конца года. Кроме этого, страна планирует передать еще 19 истребителей Украине в течение нескольких лет. В тот же день сообщалось, что украинские летчики прибыли в Данию для прохождения обучения на F-16.

21 августа стало известно, что Греция также будет участвовать в обучении украинских пилотов на истребителях F-16. А США готовы начать подготовку пилотов при условии, если Европа не сможет обучать то количество военных, которое пришлет Украина.

Напомним, 22 августа советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал, как истребители F-16 смогут изменить ход войны. Также он заявил, что западные партнеры начали осознавать важность боевой авиации.