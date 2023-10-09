"У нас нет другого выбора": Нетаньяху показал мощные удары по Сектору Газа (видео)

Израильский премьер заявил, что его страна не будет вести сейчас переговоры с боевиками ХАМАС. И сопроводил свои слова кадрами мощных ударов по территории Сектора Газа.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил 9 октября о начале наземной операции в Секторе Газа в телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом, подчеркнув, что у Израиля нет другого выбора, кроме как начать наземную операцию в Секторе Газа. Об этом пишет издание Walla.

"Мы должны зайти. Мы не можем сейчас вести переговоры. Нам нужно восстановить сдерживание... Мы отвечаем на силу большой силой", — сообщил он.

Также Нетаньяху заметил американскому президенту, что его беспокоит сценарий открытия еще одного фронта на севере страны и что Израиль готовится к этому.

"У нас нет другого выбора, кроме как решительно отреагировать", — подчеркнул он.

По информации издания, Байден не стал отговаривать Нетаньяху от начала наземной операции в Секторе Газа.

"Мы не пытаемся убедить израильтян в этом вопросе, поскольку мы поддерживаем право Израиля на самооборону", — сообщил Байден.

Нетаньяху обратился и к южному региону страны со словами поддержки, заявив, что Израиль изменит Ближний Восток, когда отомстит за разрушительное нападение ХАМАСа и восстановит пострадавшие от атаки общины.

"Я знаю, что вы прошли через тяжелые, ужасные вещи. То, через что придется пройти ХАМАСу, будет тяжелым и ужасным — мы уже находимся в разгаре битвы и только начали", — акцентировал премьер в The Times of Israel.

Он поблагодарил Юг Израиля за стойкость и сказал, что предстоящее сражение потребует времени.

"Нация перевернет каждый камень, чтобы помочь вам всем. Я прошу вас проявить твердость, потому что мы собираемся изменить Ближний Восток", — еще раз добавил Нетаньяху.

Кадры, приведенные главой правительства в собственном аккаунте соцсети Х (Twitter), были обнародованы ЦАХАЛом с таким комментарием.

"Самолеты военно-воздушных сил осуществляют масштабные атаки вдоль и поперек сектора Газа, сея хаос террористам ХАМАС. Только за последние три часа с десятков самолетов было атаковано около 130 целей", — отметили израильские военные.

Что известно о жертвах нападения боевиков ХАМАС

По информации Timesofisrael, количество погибших израильтян возросло до 800. По меньшей мере 260 человек были убиты боевиками ХАМАС на концерте, который проходил вблизи границы с Сектором Газа.

Более 100 человек похищены во время ракетных ударов. Есть свидетельства, что боевики вывезли их на свою территорию. Среди похищенных были маленькие дети, пожилые люди и иностранные граждане, в том числе 11 тайцев, которые работали на фермах вблизи границы.

Ничего неизвестно о трех гражданах Великобритании, которые пропали без вести или погибли, как сообщили их семьи. Сейчас подтверждено убийство гражданина Франции, 20-летнего солдата ЦАХАЛа. Еще несколько граждан Франции до сих пор считаются пропавшими без вести.

По информации украинского МИДа, в Израиле погибли две украинки. Кроме того, среди убитых и похищенных ХАМАСом людей, вероятно, есть несколько граждан США.

Война в Израиле

7 октября 2023 года боевики ХАМАС нанесли из Сектора Газа массированный ракетный удар по Израилю, выпустив более 2000 ракет. Боевики ХАМАС проникли на территорию Израиля со стороны Сектора Газа. Сначала им удалось захватить ряд населенных пунктов, но уже к вечеру израильские военные вернули под контроль большую часть территории и нанесли ответные удары по военным объектам и штабу ХАМАС.

8 октября 2023 года Израиль официально перешел в состояние войны. Силы обороны страны стягивают артиллерию и танки к границе с Газой, продолжаются авиаудары.

В течение первых двух суток после начала войны ЦАХАЛ поразил сотни целей в Секторе Газа. Но командование израильской армии подчеркивает, что это было только начало, поскольку ЦАХАЛ намерен уничтожить ХАМАС.

Вчера Нетаньяху сказал, что Израиль вступает в долгую войну, ее первая фаза подходит к завершению. В то же время Израиль вернул контроль над всеми городами на границе с Сектором Газа.

Также стало известно о воздушной тревоге, объявленной на севере Израиля на границе с Ливаном. Выяснилось, что с той стороны границы осуществили два минометных выстрела, причем один из снарядов даже не долетел. Силы ЦАХАЛа применили авиацию.

Напомним, Фокус писал, что в Европе, в частности Франции и Германии, усиливают меры безопасности и охрану евреев и еврейских объектов.

Израильтянка, как сообщал Фокус, рассказала об атаке ХАМАС на музыкальный фестиваль. Девушка три часа притворялась мертвой, пока боевики расстреливали убегающих людей.

Кроме того, Фокус отмечал, что ситуация обострилась и на севере Израиля, где группировка "Хезболла" обстреляла пограничные позиции в спорном районе горы Дов. В ответ силы ЦАХАЛ нанесли артиллерийский удар по территории южного Ливана. Это подтверждает и военный эксперт, редактор отдела "Военный фокус" Игаль Левин.

Ранее Фокус рассказывал о том, кто выступил за и против атаки ХАМАС на Израиль. Исламские страны Иран и Афганистан выступили с радикальным призывом взять Иерусалим, а цивилизованные страны Запада осуждают атаки террористов.