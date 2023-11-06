"Как было до войны": полное восстановление Мариуполя займет 20 лет — мэр города

Российские военные почти полностью уничтожили город. Для полноценного восстановления Мариуполя после деоккупации необходимо около 14,5 млрд долларов и немало времени

Мариуполь стал одним из городов, которые больше всего пострадали от российского вторжения и оккупации. Для полноценного его восстановления понадобится около 20 лет. Об этом сообщают в Мариупольском городском совете.

По словам мэра города Вадим Бойченко, именно столько времени понадобится, чтобы не только ликвидировать последствия оккупации, но и для строительства нового города. Собственно, речь идет о плане восстановления "Mariupol Reborn", который презентовали в феврале этого года и который состоит из двух частей.

"План быстрых действий" предусматривает 2 года и 154 проекта. Если говорим о полном возрождении городов до той численности населения, которая была до войны — это 20 лет", — отметил Бойченко.

Мэр Мариуполя отметил, что в восстановлении города после деоккупации будут помогать международные партнеры. Также он рассказал, что уже сейчас обратились к европейским партнерам, которые помогут определить четкие сроки и стоимость восстановления.

План восстановления Мариуполя

Согласно проекту "Mariupol Reborn", восстановление города стоить более 14,5 млрд долларов. На первом этапе запланировано провести оценку повреждений и убытков города и создание общего виртуального плана будущего города.

Как отмечали ранее на презентации проекта, совместно с международными партнерами планируется сформировать новую экономическую модель Мариуполя. Всего в первые 18 месяцев после деоккупации города планируется начать по 12 направлениям 154 проекта возрождения.

Всего по информации проекта, в Мариуполе повреждено 90% важной инфраструктуры, а в результате военных действий погибло 22 тыс. мирных жителей.

В частности, оккупанты уничтожили или повредили более 2,2 тыс. многоквартирных домов и 38,8 тыс. частных домов. Также различные повреждения имеют 85 объектов культуры и спорта, 15 больниц, 63 школы и 79 детских садов.

Оккупация Мариуполя

Российские военные начали подходить к Мариуполю и пытаться брать в клещи уже 26 февраля 2022 года. Город непрерывно обстреливали и уже в первые дни войны была повреждена критическая и коммунальная инфраструктура.

Украинские военные обороняли город, а коммунальными пытались восстановить коммуникации, несмотря на препятствование оккупантов. Также российские военные хотели создать гуманитарную катастрофу в городе и препятствовали поставке продовольствия и эвакуации из города.

Российские войска с самого начала вторжения пытались уничтожить город. Так, 9 марта войска России сбросили бомбу на роддом и разрушили его. Также было уничтожено детское и терапевтическое отделение.

Уже 11 марта мэр Мариуполя сообщал, что каждые 30 минут авиация РФ работала по жилым массивам. Тогда же он отметил, что в плену российских военных находится более 400 тыс. мариупольцев.

Уже в середине марта прошлого года, менее чем через месяц полномасштабного вторжения, в Мариуполе не осталось ни одного здания без повреждений. Разрушено было почти 90% города. Из-за повреждения спецтехники службы не могли выезжать и тушить пожары, возникшие в результате обстрелов.

Российские военные усиленно пытались оккупировать город. Центром сопротивления украинских военных на вторжение войск РФ стал металлургический комбинат "Азовсталь". Именно на этом заводе от вражеских ударов с началом полномасштабного вторжения скрывалось немалое количество гражданского населения Мариуполя.

Бои за Азовсталь продолжались с 18 марта по 20 мая 2022 года. После 86 дней обороны почти 2,5 тыс. защитников вышли с завода "Азовсталь" и попали в российский плен. 20 мая Россия объявила о полном захвате металлургического завода и Мариуполя.

Напомним, недавно в мэрии Мариуполя заявили, что оккупанты проводят "инвентаризацию" в городе. Так, жилье в котором нет владельцев заносят в отдельный список. В городском совете считают, что таким образом Россия пытается присвоить чужое имущество жителей.

Также в октябре советник мэра Мариуполя рассказал, что Россия заселяет в город кавказцев и мигрантов из Азии. Отмечается, что РФ стимулирует людей переезжать в город деньгами, которые они не смогут заработать на территории России.