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Записывал видео и боялся: подружка Кивы рассказала, чем экс-нардеп занимался в день смерти (фото)

Елена Бурдейная
Фото: Facebook | Илья Кива мог погибнуть из-за записи пропагандистского видео

Экс-нардеп Кива записывал пророссийские видео и пытался скрыть, где он это делает. Предполагают, что он погиб тогда, когда готовил очередной пост для соцсетей.

Подружка Ильи Кивы поделилась некоторыми деталями его личной жизни во время проживания в гостинице в Подмосковье. По словам женщины, он беспокоился за свою жизнь. Поэтому действовал особым способом, когда ему было нужно записать очередное прокремлевское видео. О том, какие меры принимал экс-нардеп, осужденный заочно на 14 лет тюрьмы, написали в Telegram-канале Baza.

В заметке указано, что женщина, имя которой не указали, пообщалась с российскими следователями, которые выясняют, кто убил Киву. При этом сообщила, что мужчина время от времени записывал видео, и тогда принимал определенные меры безопасности.

Илья Кива опасался, что по видео можно будет понять, где именно он находится. Поэтому, говорит его подружка, он выходил из номера, отходил от здания отеля и делал запись. При этом надеялся, что никто не поймет, где он находится.

Одна из версий, которую рассматривают следователи РФ, связана именно с видео. Предполагают, что Кива пошел в парк, чтобы сделать запись и загрузить ее в Telegram-канал.

Отметим, последний пост Кивы в Telegram был опубликован утром 6 декабря. Из природных примет на нем присутствует только елка.

Последняя публикация Ильи Кивы
Фото: Скриншот

Однако Baza опубликовала ряд фото экс-нардепа. Мужчина сфотографирован на фоне желтых осенних листьев. Не известно, где и когда они сняты.

Илья Кива, фото середины осени
Илья Кива, фото в конце осени
Илья Кива, фото поздней осени

Смерть Ильи Кивы — детали

Отметим, днем 6 декабря стало известно о возможной смерти украинского экс-нардепа и предателя Ильи Кивы. Со временем росСМИ обнародовали некоторые детали его гибели. В частности, рассказали, что его нашли окровавленным в снегу возле элитного гостиничного комплекса Подмосковья. Позже выяснилось, что мужчину застрелили.

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На место событий прибыл представитель Следственного комитета РФ. Российские власти предполагают, что на Киву совершили покушение украинские спецслужбы. Тем временем в украинских соцсетях начали публиковать мемы, связанные с прошлой деятельностью экс-нардепа и тем, как сложилась его судьба. Например, создали фейковый отчет командования о событиях в Подмосковье, имитировали обращение ныне покойного экс-владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, вспоминали, как политик баллотировался в президенты.

Напоминаем, 6 декабря прогремел взрыв в центре Луганска: в соцсетях предполагали, что произошло покушение на местного коллаборанта. Позже в СБУ объяснили, что произошло. По словам украинских спецслужб, удалось ликвидировать предателя Олега Попова.