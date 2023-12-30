Главные победы и поражения Украины в 2023-м: в BBC подвели итоги года войны

Украина одержала три важные победы в 2023 году, подытожили журналисты. Среди них — форсирование водной преграды, что является одной из самых сложных операций в военной науке.

В течение 2023 года украинская армия получила преимущество в Черном море, освободила несколько населенных пунктов и удачно действовала на Херсонщине. Вместе с тем, есть ряд операций, которые не удалось завершить успешно: например, потерян Бахмут, продолжаются бои вокруг Авдеевки. Об итогах года написали на портале "BBC News Украина".

Журналисты "BBC News Украина" насчитали шесть знаковых событий на юго-восточном фронте в Украине. Три события — это победы в 2023 году, три — поражения. Также отметили, что год завершается на фоне не слишком удачного летнего контрнаступления и тревоги за будущее из-за ситуации внутри страны и на внешней арене.

Война Украины — победы 2023 года

Три победы, которые получили Силы обороны в течение года:

Возвращение контроля над Черным морем, следствием которого стало налаживание работы зернового коридора и принуждение ВС РФ вывести ракетоносители с Крымского полуострова. Преимущество получили благодаря использованию дальнобойных ракет, которые попадали по российским кораблям, а в сентябре ударили по штабу ЧФ РФ в Севастополе. Кроме того, есть постоянная угроза от морских дронов, которые добрались до Крымского моста и мешают логистике. Во время последнего удара ВСУ удалось попасть по ВДК "Новочеркасск", на котором погибли около 70 военных моряков. Уничтожение российских колонн под Угледаром, освобождение Клещеевки, Андреевки в Донецкой области и Работино в Запорожской. Военные ВСУ публиковали видео с мест боев: показывали, как уничтожали колонны бронетехники ВС РФ и обезвреживали фортификационные сооружения. Создание левобережного плацдарма на Херсонщине в результате уникальной военной операции по форсированию Днепра при отсутствии защиты с воздуха, без флота, без налаживания понтонной переправы и поддержки бронетехники.

Поражения Украины в 2023 году

На портале выделили три события, которые можно оценить как не слишком удачные:

Контрнаступление ВСУ началось летом 2023 года и продолжалось, ориентировочно, до конца осени. Бойцам Сил обороны удалось пройти две фортификационные линии в направлении Токмака в Запорожской области, закрепиться под Вербовым и Работиным, получить некоторые достижения к югу от Великой Новоселки. Дальнейшего продвижения не произошло по ряду причин, проанализированных в СМИ — например, из-за медленных поставок и недостаточного количества техники от стран Запада. Потеря Бахмута в Донецкой области — боевые действия продолжались девять месяцев, ВС РФ потеряли под 50 тыс. человек, город превратился в руины и его пришлось оставить. Ситуация в Авдеевке в Донецкой области. Подразделения ВС РФ пытаются окружить населенный пункт, давя на южном и северном флангах. На сегодня город "в полуокружении", отметили на портале BBC. При этом данный отрезок фронта посетил президент Украины Владимир Зеленский и отметил героизм бойцов ВСУ.

Отметим, аналитики опубликовали пять возможных сценариев, по которым может развиваться российско-украинская война ближайшие два года. Согласно оценкам экспертов, самый вероятный вариант — затягивание войны и перерастание локальной войны в глобальную.

Напоминаем, после массированного обстрела Украины 29 декабря Совбез ООН собрался на чрезвычайное заседание. Во время заседания представитель США критиковал россиян, которые "замыливали" глаза мировым политикам. Тем временем в квазиреспублике "ДНР" возмущены действиями России: военное командование решило расформировать местные военизированные подразделения, которые воевали на Донбассе против Украины.