Не пригоден для боя: в ВМС подтвердили повреждения корабля "Иван Хурс" (видео)

"Иван Хурс" мог координировать совместные атаки военных кораблей, самолетов и сухопутных войск ВС РФ. После удара Storm Shadow разведывательный корабль потерял аппаратуру, которой мог шпионить за украинскими целями.

Российский корабль "Иван Хурс" получил серьезные повреждения во время ракетной атаки ВСУ по Севастопольской бухте в оккупированном Крыму. Благодаря этим повреждениям он отныне не сможет участвовать в боевых действиях против Украины. О последствиях удара по военным объектам ЧФ РФ представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук рассказал в эфире всеукраинского телемарафона.

По словам Плетенчука, "Иван Хурс" находился неподалеку от других двух больших десантных кораблей (БДК) ЧФ РФ — "Азов" и "Ямал". Украинская ракета повредила штурмовую часть судна — ударила по разведывательному оборудованию.

"Иван Хурс" — разведывательный корабль ЧФ РФ. То есть отныне он не способен выполнять основное назначение и поэтому не может использоваться против Украины.

"Фактически сейчас он не боеготов, выполнять задачи по назначению не может", — подчеркнул спикер ВМС Украины.

Два других корабля также получили серьезные повреждения, — добавил Плетенчук. Украинцы знали, что БДК "Азов" и "Ямал" находились в доках 13 судоремонтного завода в Севастопольской бухте. Как подтвердил новый удар ВСУ, суда Черноморского флота РФ — в опасности даже во время ремонта.

"Мы подтверждаем, что были поражены два БДК. "Ямал" уже закончил докование, закончил ремонт, "Азов" еще находился в ремонте. Это был лучший момент для их поражения. Это опасно, как показывает практика", — подчеркнул офицер.

"Иван Хурс" — разведывательный корабль ЧФ РФ, длиной 95 м, шириной 16 м, количество экипажа — 131 человек. Главное его назначение — с помощью радиолокационных станций следить за перемещениями объектов и нацеливать на них огневые средства корабельной ударной группы, авиации и сухопутных войск. Судно уже попадало в прицел Сил обороны — 24 мая 2023 года его атаковали морские дроны неподалеку от Босфорского пролива. Согласно заявлениям Минобороны РФ, повреждений не было. Позже в ГУР Минобороны рассказали, что это была одна из первых миссий беспилотников MAGURA V5.

Удары по ЧФ РФ — детали

Отметим, атака на военные объекты РФ в Севастополе состоялась вечером 24 марта. На видео, опубликованными местными жителями, слышно несколько громких взрывов и видно яркую вспышку. Позже в Силах обороны подтвердили, что нанесли успешный удар ракетами Storm Shadow по узлу связи ЧФ РФ, судоремонтному заводу и двум (трем) военным кораблям.

После атаки 24 марта эксперты Defense Express подсчитали, что за два года войны ЧФ РФ потерял треть кораблей, а из восьми БДК в рабочем состоянии осталось только три.

Напоминаем, 25 марта в сети опубликовали спутниковые фотографии бухты в Новороссийске, где Россия может прятать остатки Черноморского флота. Еще одно возможное место дислокации — порт Очамчира в оккупированной Абхазии, о котором рассказывали в ГУР.