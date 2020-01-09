В Иране отреагировали на версию о попадании ракеты в украинский боинг
Глава Управления гражданской авиации Ирана Али Абедзаде поставил под сомнение утверждение США о том, что украинский авиалайнер МАУ, потерпевший крушение вскоре после взлета в Тегеране, был по ошибке сбит. Об этом сообщает CNN.
"Если бы ракета попала в самолет, он бы рухнул в свободном падении", – сказал Али Абедзаде, отметив, что после взлета самолет продолжал лететь пять минут.
По его мнению, "пилот пытался вернуться в аэропорт, но потерпел неудачу".
"Как самолет мог быть сбит ракетой, а пилот, при этом, пытался вернуть его в аэропорт?", – задался вопросом Али Абедзаде.
Напомним, в Иране утверждают, что мол траектория полета боинга указывала на то, что самолет до крушения пытался развернуться в сторону аэропорта.
Али Абедзаде также допустил, что Иран запросит помощь извне для расшифровки черных ящиков с потерпевшего крушение лайнера.
"Вообще говоря, у Ирана есть потенциал и ноу-хау для расшифровки черных ящиков. Все это знают", – сказал Али Абедзаде.
Он, тем не менее, признал, что черный ящик украинского Боинга 737 был поврежден. Он отметил, что Иран будет проводить его расшифровку вместе с украинскими специалистами.
"Украинские авиационные эксперты прибыли сегодня в Тегеран. У нас была сессия с ними. С завтрашнего дня они начнут декодировать данные", – сказал Али Абедзаде.
Он добавил: "Если имеющегося оборудования будет недостаточно для получения контента, Иран передаст ящики экспертам из Франции или Канады".
"Тогда, какой бы ни был результат, он будет опубликован и представлен всему миру", – сказал Али Абедзаде.
Как ранее сообщал Фокус:
- Утром 8 января через 8 минут после вылета из аэропорта Тегерана Boeing-737 "Межуднародных авиалиний Украины" потерпел крушение.
- Президент Владимир Зеленский создал оперативный штаб при СНБО.
- В Иране заявили, что крушение боинга – не теракт. Эту версию поначалу поддерживало и посольство Украины, но потом несколько изменило свое мнение.
- В МАУ на брифинге заявили, что Boeing 737 был получен в 2016 году и прошел техпроверку буквально два дня назад.
- Иранские СМИ также сообщают, что спасатели нашли черные ящики на месте крушения Boeing 737 МАУ, но передавать их компании Boeing иранцы отказываются.
- Спустя почти сутки президент Владимир Зеленский прилетел в Киев из Омана, объявил 9 января днем траура и записал видеообращение к украинцам.
- Иран, тем временем, опубликовал предварительный отчет по авиакатастрофе, в котором говорится о пожаре на самолете перед непосредственно падением на землю.
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Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что сейчас рассматривается семь версий причин крушения самолета, при этом три пока не разглашаются.
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Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Иран будет предоставлять группе украинских экспертов оперативный доступ ко всем необходимым данным по авиакатастрофе украинского боинга.
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В Пентагоне заявили, что украинский самолет МАУ, потерпевший крушение в Иране, был сбит зенитной ракетной системой.
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Президент США Дональд Трамп завил, что у него есть подозрения, что причиной падения украинского лайнера под Тегераном стали не технические неполадки.
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Украинские эксперты, прибывшие в Иран для участия в расследовании крушения самолета МАУ, уже осмотрели фрагменты лайнера.