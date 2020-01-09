Жесткое заявление Трюдо: украинский самолет был сбит иранской ракетой

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на брифинге заявил, что украинский самолет в Иране сбила иранская ракета. Об этом сообщает CNN.

По его словам на это указывают данные канадской разведки и союзников страны.

"У нас есть разведывательная информация из многих источников, включая наших союзников и нашу собственную разведку, которая указывает на то, что самолет был сбит иранской ракетой "земля-воздух", -– сказал Трюдо.

"Это могло произойти ненамеренно", – добавил канадский премьер.

Он также призвал к тщательному расследованию катастрофы.

"Я хочу ответов. Это правительство не успокоится пока не получит ответов", – сказал глава правительства Канады.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что у него есть подозрения, что причиной падения украинского лайнера под Тегераном стали не технические неполадки.

По его словам, "кто-то мог ошибиться с другой стороны".

"Я не хочу этого говорить, потому что у других людей есть свои подозрения. Кто-то мог ошибиться на другой стороне... не нашей стороне. Это не имеет к нам никакого отношения", – заявил президент США в Белом доме в четверг.

Глава Управления гражданской авиации Ирана Али Абедзаде поставил под сомнение утверждение США о том, что украинский авиалайнер МАУ, потерпевший крушение вскоре после взлета в Тегеране, был по ошибке сбит.

"Если бы ракета попала в самолет, он бы рухнул в свободном падении", – сказал Али Абедзаде, отметив, что после взлета самолет продолжал лететь пять минут.

Как ранее сообщал Фокус:

Утром 8 января через 8 минут после вылета из аэропорта Тегерана Boeing-737 "Межуднародных авиалиний Украины" потерпел крушение.

Президент Владимир Зеленский создал оперативный штаб при СНБО.