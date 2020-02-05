Голосование по импичменту Трампа

Импичмент президента США начался после того, как стало известно, что Дональд Трамп в своем июльском звонке президенту Украины Владимиру Зеленскому пытался инициировать расследование против демократа Джо Байдена. В противном случае, Трамп обещал заморозить финансовую помощь Украине в сфере безопасности в 250 млн долларов, что в последствии и сделал.

После того, как такая информация появилась в СМИ, демократы в Палате представителей потребовали опубликовать стенограмму звонка Трампа с Зеленским. Белый дом ее опубликовал, также была обнародована жалоба неназванного сотрудника разведки, который также сообщал о давлении со стороны Трампа на Украину. В августе информатор подал свою жалобу генеральному инспектору спецслужб США.

24 сентября спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси официально запустила процедуру расследования импичмента Трампу. Так как Палата обладает полномочиями формулировать и выдвигать обвинение в деле об импичменте, демократы начали вызывать свидетелей для сбора показаний.

Возглавили расследование три комитета Палаты представителей – судебный комитет, комитет по разведке и юридический комитет. За время расследования были заслушаны такие высокопоставленные чиновники, как Курт Волкер, Мари Йованович, Гордон Сондленд, Джордж Кент, экс-поверенный США в Украине Уильям Тейлор, чиновник из Совета нацбезопасности Белого дома Александр Виндман и другие.

Ко второму этапу импичмента Палата представителей перешла 31 октября, когда конгрессмены проголосовали за резолюцию по импичменту. Таким образом, начались публичные слушания по делу, а также были обнародованы стенограммы с закрытых слушаний.

В это же время, сам Трамп процесс, запущенный демократами, называл "охотой на ведьм" и отрицал все обвинения, выдвинутые против него. Республиканская партия поддерживала мнение президента, называя процедуру импичмента нецелесообразной.

Демократы, в частности глава судебного комитета Палаты представителей Конгресса США Джеррольд Надлер заявлял, что процесс импичмента отвечает всем требованиям закона.

Так, 10 декабря Судебный комитет Палаты представителей обнародовал официальные обвинения против президента Дональда Трампа в рамках импичмента. А уже 19 декабря Палата проголосовала за импичмент президента, тем самым передав эстафету Сенату.

Уже в середине января дело по импичменту было официально передано в Сенат, который на время процесса взял на себя обязанности присяжных. Судебное расследование в Сенате началось 16 января.

Позже стало ясно, что Сенат не собирается выполнять требования Палаты представителей и заслушивать новых свидетелей, а также привлекать к делу новые документы. Так, голосами 51 сенатора было заблокировано привлечение новых свидетелей и документов к процессу.