В Шанхае появится больница для больных коронавирусом

В Шанхае построят новую больницу для лечения пневмонии, вызываемой коронавирусом нового типа.

Об этом сообщает SCMP.

Сотни рабочих строят инфекционную больницу в пригороде Цзиньшань на юго-западе – вдали от финансового района города Луцзяцзуй и шанхайского района Бунд.

По словам главы комитета здравоохранения администрации города Ву Цзинлэй, строительство новой больницы необходимо по причине растущего числа зараженных вирусом жителей.

Новая больница станет продолжением Шанхайского клинического центра общественного здравоохранения, где проходят лечение все больные коронавирусом Шанхая. Сейчас в городе почти 300 инфицированных.

Как ранее сообщал Фокус: