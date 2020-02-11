НХЛ опасается дефицита клюшек из-за коронавируса

Поставка клюшек в Национальную хоккейную лигу (НХЛ) сокращается из-за коронавируса, поскольку большинство профессиональных клюшек производится в Китае, сообщило издание InsideHook.

Главные поставщиками клюшек для НХЛ являются американская компания Bauer и канадская CCM, он обеспечивают около 75% игроков лиги. Клюшки выпускаются небольшими партиями на китайских фабриках, где производство из-за эпидемии коронавируса существенно сократилось.

Игроки обычно держат несколько десятков клюшек в запасе. Клубы НХЛ, как правило, имеют по три запасные клюшки на игрока на каждую игру.

Клюшки для НХЛ поступают партиями по 12 штук в течение 7–10 дней после заказа.

Издание Boston Globe сообщило со ссылкой на спортивного обозревателя NBC Пьера Макгуайра, что менеджеры клубов НХЛ столкнулись с "серьезной нехваткой клюшек". Это связано с тем, что Лига не смогла получить новые партии клюшек из КНР в середине сезона. Производители клюшек признали свою обеспокоенность ситуацией с их поставками.

Профессиональная хоккейная клюшка производителя ССМ в Украине стоит около 4500 грн и выше.

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