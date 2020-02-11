ВОЗ дала новому коронавирусу официальное название
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) присвоила новому коронавирусу, распространившемуся из Китая, официальное название Covid-19.
Об этом сообщает пресс-служба Всемирной организации здоровья.
"В соответствии с согласованными руководящими принципами между ВОЗ, Всемирной организации по охране здоровья животных и Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, нам нужно было найти имя, которое не относится к географическому местоположению, животному, человеку или группе людей, и которое также можно произносить и связать с заболеванием", – заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.
Название расшифровывается так: "Corona Virus Disease", а "19" – год обнаружения коронавируса.
Как ранее сообщал Фокус:
- 30 января Всемирная организация здравоохранения приняла решение объявить глобальную чрезвычайную ситуацию в связи с распространением нового коронавируса за пределы Китая. В ВОЗ считают, что Китай справится со вспышкой, но опасаются, что вирус может попасть в страны со слабой системой здравоохранения.
- При этом в ВОЗ уточнили, что вспышка коронавируса - это еще не пандемия.
- Премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что Украина готова к борьбе с китайским коронавирусом, в частности в каждой из областей страны есть как минимум по 2 бригады инфекционистов.
- В Министерстве иностранных дел Украины подтвердили, что один украинец заразился коронавирусом на борту лайнера Diamond Princess, который был закрыт на карантин.
- Позже СМИ сообщили и о втором украинце, зараженным вирусом. Также украинцев предупредили, что посля прилета из Китая на родину их ожидает 14-дневный карантин.
- В Пекин отправилась передовая группа международных экспертов во главе со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для борьбы с коронавирусом.
- После этого, ВОЗ призвала все страны мира приготовиться к появлению вируса у себя. Уже зафиксированы случаи распространения вируса у людей, которые не летали в Китай.