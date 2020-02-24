В Италии зафиксирован шестой случай смерти от коронавируса

В больнице итальянской Брешии от короновируса умерла пациентка с онкозаболеванием. Положительный тест на вирус CONDIT-19 она получила в воскресенье, а в понедельник скончалась.

Это уже шестой зафиксированный в Италии случай смерти от китайского коронавируса, передает RAI.

Также уточняется, что количество заболевших в Италии достигло 224-х человек. Больше всего инфицированных вирусом находится в провинции Ломбардия – 172.

Напомним, из-за обострения эпидемической ситуации, связанной с распространением в северных регионах Италии китайского коронавируса, гражданам Украины рекомендуют временно воздержаться от поездок в итальянских регионы Ломбардия, Венето, Эмилия-Романья и Пьемонт, где есть наибольший риск заражения.

Как ранее сообщал Фокус:

22 февраля из-за вспышки инфекции в Италии изолировали 10 городов. В десяти городах закрыты школы, бары, остановлены церковные мессы, карнавалы и спортивные соревнования.

Уже 23 февраля глава службы гражданской обороны Анджело Боррелли сообщил, что зараженных выявили в пяти регионах, большинство из них находятся в Ломбардии.

Из-за вспышки в стране также будет проведен показ моды без зрителей, переносятся матчи и закрываются карнавалы.

В воскресенье, 23 февраля, в Италии была зафиксирована третья смерть от коронавируса. Сейчас количество зараженных коронавирусом в Италии превысило 130 человек.

Сегодня ночью Австрия на 4 часа закрывала ж/д сообщение с Италией. Сейчас поезда ходят в штатном режиме.