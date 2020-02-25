Коронавирус: Заражены более 80 тысяч человек

Мир
Умерли от осложнений, вызванных заболеванием, 2699 человек

Общее число инфицированных коронавирусом нового типа составляет 80 147 человек.

Об этом сообщают данные карты распространения коронавируса от Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.

Умерли от осложнений, вызванных заболеванием, 2699 человек.

В Южной Корее заразились 893 человека, в Италии – 229, Японии – 160, Иране – 61, США – 53, Таиланде – 35.

27 661 успешно вылечился от коронавируса.

CGTN сообщает, что клинические испытания антивирусного препарата Ремдесивир официально начались в ряде больниц в центральном Китае, городе Ухань, эпицентре COVID-19, и результаты ожидаются 27 апреля, сказал Хе Чжиминь, заместитель директора Государственного ведомства интеллектуальной собственности.

Как ранее сообщал Фокус: