Коронавирус: Заражены более 80 тысяч человек

Общее число инфицированных коронавирусом нового типа составляет 80 147 человек.

Об этом сообщают данные карты распространения коронавируса от Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.

Умерли от осложнений, вызванных заболеванием, 2699 человек.

В Южной Корее заразились 893 человека, в Италии – 229, Японии – 160, Иране – 61, США – 53, Таиланде – 35.

27 661 успешно вылечился от коронавируса.

CGTN сообщает, что клинические испытания антивирусного препарата Ремдесивир официально начались в ряде больниц в центральном Китае, городе Ухань, эпицентре COVID-19, и результаты ожидаются 27 апреля, сказал Хе Чжиминь, заместитель директора Государственного ведомства интеллектуальной собственности.

Как ранее сообщал Фокус:

22 февраля из-за вспышки инфекции в Италии изолировали 10 городов. В десяти городах закрыты школы, бары, остановлены церковные мессы, карнавалы и спортивные соревнования.

Уже 23 февраля глава службы гражданской обороны Анджело Боррелли сообщил, что зараженных выявили в пяти регионах, большинство из них находятся в Ломбардии.

Из-за вспышки в стране также будет проведен показ моды без зрителей, переносятся матчи и закрываются карнавалы.

В воскресенье, 23 февраля, в Италии была зафиксирована третья смерть от коронавируса. Сейчас количество зараженных коронавирусом в Италии превысило 130 человек.

Сегодня ночью Австрия на 4 часа закрывала ж/д сообщение с Италией. Сейчас поезда ходят в штатном режиме.

Из-за обострения эпидемической ситуации, связанной с распространением в северных регионах Италии китайского коронавируса, гражданам Украины рекомендуют временно воздержаться от поездок в итальянских регионы Ломбардия, Венето, Эмилия-Романья и Пьемонт, где есть наибольший риск заражения.