Россиянин привез в Азербайджан коронавирус

Мир
Россиянин прибыл в Азербайджан из Ирана

В Азербайджане зафиксирован первый случай заражения коронавирусом.

Об этом сообщает Интерфакс.

"Это гражданин России, прибывший на территорию Азербайджана из Ирана. Он помещен в инфекционный блок специального режима", – сказано в сообщении.

Состояние пациента оценивается как стабильное.

Специалисты ищут людей, с которыми контактировал больной для предотвращения распространения болезни.

Напомним, в Беларуси у студента из Ирана обнаружили коронавирус. 

Как ранее сообщал Фокус:

  • После этого, ВОЗ призвала все страны мира приготовиться к появлению вируса у себя. Уже зафиксированы случаи распространения вируса у людей, которые не летали в Китай.