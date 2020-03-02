В Беларуси три случая коронавируса, но результаты перепроверят
В Беларуси зарегистрировано три случая коронавируса.
Об этом сообщает TUT.by со замглавы Минздрава Беларуси Натальи Жуковой.
Результаты еще отправят в одну из референс-лабораторий ВОЗ, чтобы их подтвердить.
Все три подтвержденных случая выявили в Минске и Витебске. В Минздраве не разглашают имена, фамилии и другие личные данные пациентов.
Два пациента, которые были госпитализированы в Минске, чувствуют себя нормально, у одного даже не было повышенной температуры.
Наромним, впервые коронавирус в Беларуси обнаружили 28 февраля. Инфекцию нашли у студента из Ирана. В местном МОЗ заявили, что студент прибыл в Беларусь 22 февраля, рейсом из Азербайджана, из Баку.
Как ранее сообщал Фокус:
- 30 января Всемирная организация здравоохранения приняла решение объявить глобальную чрезвычайную ситуацию в связи с распространением нового коронавируса за пределы Китая. В ВОЗ считают, что Китай справится со вспышкой, но опасаются, что вирус может попасть в страны со слабой системой здравоохранения.
- При этом в ВОЗ уточнили, что вспышка коронавируса - это еще не пандемия.
- В Пекин отправилась передовая группа международных экспертов во главе со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для борьбы с коронавирусом.
- После этого, ВОЗ призвала все страны мира приготовиться к появлению вируса у себя. Уже зафиксированы случаи распространения вируса у людей, которые не летали в Китай.
- Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что первая вакцина против коронавируса Covid-19 может быть готова в течение 18 месяцев.
- Он также заявил, что новый китайский коронавирус менее опасен, чем его предшественники SARS и MERS.