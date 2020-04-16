100 дней с момента крушения самолета МАУ: пять стран опубликовали заявление
Украина, Канада, Швеция, Афганистан и Великобритания обнародовали совместное заявление, посвященное 100 дням с момента сбития иранскими военными самолета МАУ под Тегераном.
Заявление государств – участников Международной группы по координации помощи жертвам катастрофы рейса PS752 обнародовано 16 апреля на сайте МИД Украины.
"Исполняется 100 дней с момента трагедии рейса PS752 "Международных авиалиний Украины": 176 человек невинно погибли, когда 8 января ракета "земля – воздух" сбила их самолет в небе над Тегераном. Мы и дальше мысленно с семьями жертв", – говорится в сообщении.
Также члены координационной группы заверили родных жертв авиакатастрофы, что министры пяти стран продолжают совместную работу, "отстаивая полную ответственность, прозрачность, справедливость и компенсации, а также полное, независимое и прозрачное расследование, чтобы помочь семьям и близким преодолеть горе, которое они переживают".
Ранее СМИ сообщили, что Иран предложил украинской стороне подписать так называемый меморандум о взаимопонимании по делу сбитого самолета МАУ. Документ предусматривает отказ Украины и родственников погибших от права подавать в суд. Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина будет настаивать на наказании виновных в сбитии самолета МАУ и выплате компенсации семьям погибших.
Как ранее сообщал Фокус:
- Самолет Boeing 737-800 авиакомпании МАУ, который выполнял рейс PS752 по маршруту Тегеран – Киев был сбит иранской ракетой сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли.
- Иранские власти 11 января признали, что самолет был сбит по ошибке иранскими военными.
- Президент Ирана Хасан Рухани от имени всей страны извинился за поражение ракетой украинского боинга и выразил соболезнования семьям погибших.
- Во французском Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации говорили, что расшифровка бортовых самописцев сбитого в Иране самолета МАУ будет вестись на территории Украины.
- 17 января Офис генерального прокурора Украины отправил в Иран повторный, уже третий, запрос на возвращение "черных ящиков" украинского самолета, сбитого в Тегеране.
- 18 января Иран согласился отправить в Киев "черные ящики" сбитого в Тегеране украинского пассажирского самолета.
- Глава СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина настаивает на выплате компенсаций семьям жертв авиакатастрофы МАУ в Иране согласно нормам международного права. Ранее Украина отвергла иранское предложение о компенсации в 80 000 долларов за каждого погибшего.
- Ранее иранский депутат Хассан Норузи заявил, что за сбитие украинского самолета под Тегераном в январе никого не арестовывали, что противоречит официальным заявлениям властей страны.
- По словам главы украинского МИД, Киев уже направил в Тегеран дипломатическую ноту с требованием объяснить позицию властей.
- Украинская сторона не позволит Ирану избежать ответственности за сбитый украинский самолет в январе 2020 года. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.