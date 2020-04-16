100 дней с момента крушения самолета МАУ: пять стран опубликовали заявление

Украина, Канада, Швеция, Афганистан и Великобритания обнародовали совместное заявление, посвященное 100 дням с момента сбития иранскими военными самолета МАУ под Тегераном.

Заявление государств – участников Международной группы по координации помощи жертвам катастрофы рейса PS752 обнародовано 16 апреля на сайте МИД Украины.

"Исполняется 100 дней с момента трагедии рейса PS752 "Международных авиалиний Украины": 176 человек невинно погибли, когда 8 января ракета "земля – воздух" сбила их самолет в небе над Тегераном. Мы и дальше мысленно с семьями жертв", – говорится в сообщении.

Также члены координационной группы заверили родных жертв авиакатастрофы, что министры пяти стран продолжают совместную работу, "отстаивая полную ответственность, прозрачность, справедливость и компенсации, а также полное, независимое и прозрачное расследование, чтобы помочь семьям и близким преодолеть горе, которое они переживают".

Ранее СМИ сообщили, что Иран предложил украинской стороне подписать так называемый меморандум о взаимопонимании по делу сбитого самолета МАУ. Документ предусматривает отказ Украины и родственников погибших от права подавать в суд. Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина будет настаивать на наказании виновных в сбитии самолета МАУ и выплате компенсации семьям погибших.

Как ранее сообщал Фокус: