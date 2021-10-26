В Украине предлагают лишать прав за превышение скорости

Народные депутаты выступили с инициативой усиления ответственности для любителей быстрой езды в населенных пунктах.

Ответственность за превышение скорости в Украине могут серьезно усилить, причем некоторым лихачам грозит даже лишение прав. Соответствующий законопроект №6214 подготовила группа депутатов из нескольких фракций.

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Проект закона усиливает ответственность за нарушение скоростного режима именно в населенных пунктах. Напомним, что на данный момент в Кодексе Украины об административных нарушениях предусмотрено наказание за превышение скорости на 20 или 50 км/ч, независимо от того, где зафиксировано нарушение – в населенном пункте или вне его.

[ + – ] Законопроект усиливает ответственность за превышение скорости в населенных пунктах Фото: stock.adobe.com

Законопроект предлагает ввести такие наказания:

Превышение разрешенной скорости в населенном пункте более, чем на 30 км/ч – штраф 1700 гривен (1000 необлагаемых налогом минимумов);

(1000 необлагаемых налогом минимумов); Превышение разрешенной скорости в населенном пункте более, чем на 50 км/ч – лишение права управлять транспортным средством на срок от 3 до 6 месяцев ;

; Превышение разрешенной скорости в населенном пункте более, чем на 70 км/ч – лишение права управлять транспортным средством на срок от 6 месяцев до 1 года.

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Напомним, что по состоянию на 2021 год штраф за превышение скорости на 20 км/ч составляет 340 гривен, а на 50 км/ч – 1700 гривен.

Ранее Фокус сообщал, что с 1 ноября в Украине вступают в силу существенные изменения в ПДД Украины. На дорогах появятся новые знаки и разметка.