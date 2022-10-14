Раритеты на $20 миллионов: на аукцион выставлена коллекция лучших в мире суперкаров (фото)
Анонимный автолюбитель собрал лучшие суперкары, выпущенные за последние полвека. Коллекция включает восемь Ferrari, а также редкие Bugatti, Lamborghini и Jaguar.
В Великобритании на аукцион RM Sotheby’s выставили коллекцию из 18 культовых суперкаров. Их суммарная стоимость превышает 20 миллионов долларов. Об этом сообщает официальный сайт аукционного дома.
Владельца машин не раскрывают, но известно он коллекционировал авто на протяжении четверти века и собрал самые знаменитые суперкары, выпущенные за последние 50 лет. Почти половина из них — Ferrari.
В частности, продаются флагманские модели Ferrari разных лет – 288 GTO, F40, F50, Enzo и LaFerrari. Стоимость каждой из них исчисляется миллионами долларов. Редкими являются и лимитированные кабриолеты Ferrari 550 Barchetta Pininfarina и 599 SA Aperta.Важно
Кроме того, коллекция включает три Bugattti – два EB110 и Chiron Super Sport. Марка Lamborghini представлена первым в мире суперкаром Miura и его преемником Countach. Также можно купить сверхскоростные Jaguar XJ220 и XJR-15 начала 90-х.
Помимо серийных суперкаров, на аукцион выставили знаменитые раллийные авто 80-х. Среди них – Audi Quattro S1, Lancia Delta S4 и 037, выигрывавшие чемпионат мира WRC.
Ранее Фокус рассказывал, что украинец выставил на продажу единственный в мире Mercedes Sbarro за 250 000 евро.
Также мы писали, что редкий суперкар Ferrari 40 лет проржавел заброшенным в гараже.