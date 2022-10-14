Раритеты на $20 миллионов: на аукцион выставлена коллекция лучших в мире суперкаров (фото)

Анонимный автолюбитель собрал лучшие суперкары, выпущенные за последние полвека. Коллекция включает восемь Ferrari, а также редкие Bugatti, Lamborghini и Jaguar.

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В Великобритании на аукцион RM Sotheby’s выставили коллекцию из 18 культовых суперкаров. Их суммарная стоимость превышает 20 миллионов долларов. Об этом сообщает официальный сайт аукционного дома.

[ + – ] На аукцион выставили флагманские модели Ferrari разных лет выпуска Фото: Sotheby’s

Владельца машин не раскрывают, но известно он коллекционировал авто на протяжении четверти века и собрал самые знаменитые суперкары, выпущенные за последние 50 лет. Почти половина из них — Ferrari.

[ + – ] С молотка уйдут и чемпионские раллийные авто Фото: Sotheby’s

В частности, продаются флагманские модели Ferrari разных лет – 288 GTO, F40, F50, Enzo и LaFerrari. Стоимость каждой из них исчисляется миллионами долларов. Редкими являются и лимитированные кабриолеты Ferrari 550 Barchetta Pininfarina и 599 SA Aperta.

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Кроме того, коллекция включает три Bugattti – два EB110 и Chiron Super Sport. Марка Lamborghini представлена первым в мире суперкаром Miura и его преемником Countach. Также можно купить сверхскоростные Jaguar XJ220 и XJR-15 начала 90-х.

[ + – ] Ferrari 288 GTO [ + – ] Ferrari F40 [ + – ] Ferrari F50 [ + – ] Ferrari Enzo [ + – ] Ferrari LaFerrari [ + – ] Ferrari 599 SA Aperta [ + – ] Ferrari 550 Barchetta Pininfarina [ + – ] Bugatti EB110 [ + – ] Bugatti Chiron Super Sport [ + – ] Lamborghini Miura [ + – ] Lamborghini Countach [ + – ] Jaguar XJ220 [ + – ] Jaguar XJR-15

Помимо серийных суперкаров, на аукцион выставили знаменитые раллийные авто 80-х. Среди них – Audi Quattro S1, Lancia Delta S4 и 037, выигрывавшие чемпионат мира WRC.

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