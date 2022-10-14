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Авто

Раритеты на $20 миллионов: на аукцион выставлена коллекция лучших в мире суперкаров (фото)

коллекция авто, лучшие в мире суперкары, Ferrari F40, Ferrari Enzo, Bugatti Chiron, Lamborghini Countach
Фото: Sotheby’s | Коллекция насчитывает 18 суперкаров

Анонимный автолюбитель собрал лучшие суперкары, выпущенные за последние полвека. Коллекция включает восемь Ferrari, а также редкие Bugatti, Lamborghini и Jaguar.

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В Великобритании на аукцион RM Sotheby’s выставили коллекцию из 18 культовых суперкаров. Их суммарная стоимость превышает 20 миллионов долларов. Об этом сообщает официальный сайт аукционного дома.

коллекция авто, лучшие в мире суперкары, Ferrari F40, Ferrari Enzo, Bugatti Chiron, Lamborghini Countach Fullscreen
На аукцион выставили флагманские модели Ferrari разных лет выпуска
Фото: Sotheby’s

Владельца машин не раскрывают, но известно он коллекционировал авто на протяжении четверти века и собрал самые знаменитые суперкары, выпущенные за последние 50 лет. Почти половина из них — Ferrari.

коллекция авто, лучшие в мире суперкары, Ferrari F40, Ferrari Enzo, Bugatti Chiron, Lamborghini Countach Fullscreen
С молотка уйдут и чемпионские раллийные авто
Фото: Sotheby’s

В частности, продаются флагманские модели Ferrari разных лет – 288 GTO, F40, F50, Enzo и LaFerrari. Стоимость каждой из них исчисляется миллионами долларов. Редкими являются и лимитированные кабриолеты Ferrari 550 Barchetta Pininfarina и 599 SA Aperta.

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Кроме того, коллекция включает три Bugattti – два EB110 и Chiron Super Sport. Марка Lamborghini представлена первым в мире суперкаром Miura и его преемником Countach. Также можно купить сверхскоростные Jaguar XJ220 и XJR-15 начала 90-х.

Ferrari 288 GTO Fullscreen
Ferrari 288 GTO
Ferrari F40 Fullscreen
Ferrari F40
Ferrari F50 Fullscreen
Ferrari F50
Ferrari Enzo Fullscreen
Ferrari Enzo
Ferrari LaFerrari Fullscreen
Ferrari LaFerrari
Ferrari 599 SA Aperta Fullscreen
Ferrari 599 SA Aperta
Ferrari 550 Barchetta Pininfarina Fullscreen
Ferrari 550 Barchetta Pininfarina
Bugatti EB110 Fullscreen
Bugatti EB110
Bugatti Chiron Super Sport Fullscreen
Bugatti Chiron Super Sport
Lamborghini Miura Fullscreen
Lamborghini Miura
Lamborghini Countach Fullscreen
Lamborghini Countach
Jaguar XJ220 Fullscreen
Jaguar XJ220
Jaguar XJR-15 Fullscreen
Jaguar XJR-15
Ferrari 288 GTO
Ferrari F40
Ferrari F50
Ferrari Enzo
Ferrari LaFerrari
Ferrari 599 SA Aperta
Ferrari 550 Barchetta Pininfarina
Bugatti EB110
Bugatti Chiron Super Sport
Lamborghini Miura
Lamborghini Countach
Jaguar XJ220
Jaguar XJR-15

Помимо серийных суперкаров, на аукцион выставили знаменитые раллийные авто 80-х. Среди них – Audi Quattro S1, Lancia Delta S4 и 037, выигрывавшие чемпионат мира WRC.

Ранее Фокус рассказывал, что украинец выставил на продажу единственный в мире Mercedes Sbarro за 250 000 евро.

Также мы писали, что редкий суперкар Ferrari 40 лет проржавел заброшенным в гараже.