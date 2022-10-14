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Авто

Раритети на $20 мільйонів: на аукціон виставили колекцію найкращих у світі суперкарів (фото)

колекція авто, найкращі у світі суперкари, Ferrari F40, Ferrari Enzo, Bugatti Chiron, Lamborghini Countach
Фото: Sotheby’s | Колекція налічує 18 суперкарів

Анонімний автолюбитель зібрав найкращі суперкари, випущені за останні пів століття. Колекція включає вісім Ferrari, а також рідкісні Bugatti, Lamborghini та Jaguar.

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У Великій Британії на аукціон RM Sotheby's виставили колекцію з 18 культових суперкарів. Їхня сумарна вартість перевищує 20 мільйонів доларів. Про це повідомляє офіційний сайт аукціонного дому.

колекція авто, найкращі у світі суперкари, Ferrari F40, Ferrari Enzo, Bugatti Chiron, Lamborghini Countach Fullscreen
На аукціон виставили флагманські моделі Ferrari різних років випуску
Фото: Sotheby’s

Власника машин не розкривають, але відомо, що він колекціонував авто протягом чверті століття й зібрав найзнаменитіші суперкари, випущені за останні 50 років. Майже половина з них — Ferrari.

колекція авто, найкращі у світі суперкари, Ferrari F40, Ferrari Enzo, Bugatti Chiron, Lamborghini Countach Fullscreen
Із молотка підуть і чемпіонські ралійні авто
Фото: Sotheby’s

Зокрема, продають флагманські моделі Ferrari різних років — 288 GTO, F40, F50, Enzo та LaFerrari. Вартість кожної з них обчислюється мільйонами доларів. Рідкісними є лімітовані кабріолети Ferrari 550 Barchetta Pininfarina і 599 SA Aperta.

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Крім того, колекція включає три Bugattti — два EB110 і Chiron Super Sport. Марка Lamborghini представлена першим у світі суперкаром Miura та його наступником Countach. Також можна купити надшвидкісні Jaguar XJ220 і XJR-15 початку 90-х.

Ferrari 288 GTO Fullscreen
Ferrari 288 GTO
Ferrari F40 Fullscreen
Ferrari F40
Ferrari F50 Fullscreen
Ferrari F50
Ferrari Enzo Fullscreen
Ferrari Enzo
Ferrari LaFerrari Fullscreen
Ferrari LaFerrari
Ferrari 599 SA Aperta Fullscreen
Ferrari 599 SA Aperta
Ferrari 550 Barchetta Pininfarina Fullscreen
Ferrari 550 Barchetta Pininfarina
Bugatti EB110 Fullscreen
Bugatti EB110
Bugatti Chiron Super Sport Fullscreen
Bugatti Chiron Super Sport
Lamborghini Miura Fullscreen
Lamborghini Miura
Lamborghini Countach Fullscreen
Lamborghini Countach
Jaguar XJ220 Fullscreen
Jaguar XJ220
Jaguar XJR-15 Fullscreen
Jaguar XJR-15
Ferrari 288 GTO
Ferrari F40
Ferrari F50
Ferrari Enzo
Ferrari LaFerrari
Ferrari 599 SA Aperta
Ferrari 550 Barchetta Pininfarina
Bugatti EB110
Bugatti Chiron Super Sport
Lamborghini Miura
Lamborghini Countach
Jaguar XJ220
Jaguar XJR-15

Окрім серійних суперкарів, на аукціон виставили знамениті ралійні авто 80-х. Серед них — Audi Quattro S1, Lancia Delta S4 і 037, які вигравали чемпіонат світу WRC.

Раніше Фокус розповідав, що українець виставив на продаж єдиний у світі Mercedes Sbarro за 250 тисяч євро.

Також ми писали, що рідкісний суперкар Ferrar 40 років іржавів покинутим у гаражі.