Раритети на $20 мільйонів: на аукціон виставили колекцію найкращих у світі суперкарів (фото)

Анонімний автолюбитель зібрав найкращі суперкари, випущені за останні пів століття. Колекція включає вісім Ferrari, а також рідкісні Bugatti, Lamborghini та Jaguar.

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У Великій Британії на аукціон RM Sotheby's виставили колекцію з 18 культових суперкарів. Їхня сумарна вартість перевищує 20 мільйонів доларів. Про це повідомляє офіційний сайт аукціонного дому.

[ + – ] На аукціон виставили флагманські моделі Ferrari різних років випуску Фото: Sotheby’s

Власника машин не розкривають, але відомо, що він колекціонував авто протягом чверті століття й зібрав найзнаменитіші суперкари, випущені за останні 50 років. Майже половина з них — Ferrari.

[ + – ] Із молотка підуть і чемпіонські ралійні авто Фото: Sotheby’s

Зокрема, продають флагманські моделі Ferrari різних років — 288 GTO, F40, F50, Enzo та LaFerrari. Вартість кожної з них обчислюється мільйонами доларів. Рідкісними є лімітовані кабріолети Ferrari 550 Barchetta Pininfarina і 599 SA Aperta.

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Крім того, колекція включає три Bugattti — два EB110 і Chiron Super Sport. Марка Lamborghini представлена першим у світі суперкаром Miura та його наступником Countach. Також можна купити надшвидкісні Jaguar XJ220 і XJR-15 початку 90-х.

[ + – ] Ferrari 288 GTO [ + – ] Ferrari F40 [ + – ] Ferrari F50 [ + – ] Ferrari Enzo [ + – ] Ferrari LaFerrari [ + – ] Ferrari 599 SA Aperta [ + – ] Ferrari 550 Barchetta Pininfarina [ + – ] Bugatti EB110 [ + – ] Bugatti Chiron Super Sport [ + – ] Lamborghini Miura [ + – ] Lamborghini Countach [ + – ] Jaguar XJ220 [ + – ] Jaguar XJR-15

Окрім серійних суперкарів, на аукціон виставили знамениті ралійні авто 80-х. Серед них — Audi Quattro S1, Lancia Delta S4 і 037, які вигравали чемпіонат світу WRC.

Раніше Фокус розповідав, що українець виставив на продаж єдиний у світі Mercedes Sbarro за 250 тисяч євро.

Також ми писали, що рідкісний суперкар Ferrar 40 років іржавів покинутим у гаражі.