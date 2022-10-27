Обвал производства и уход автогигантов: российский автопром продолжает лихорадить

Большинство российских автозаводов по-прежнему простаивают. Ведущие мировые автопроизводители продают свои предприятия в РФ и один за другим покидают рынок.

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Российский автопром демонстрирует падение производства уже десятый месяц подряд. За сентябрь автозаводы в РФ выпустили 29,1 тыс. легковых автомобилей. Это в 3,5 раза или на 71,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (102,9 тыс. шт.). Об этом свидетельствует статистика национального агентства промышленной информации РФ.

Падение отмечается и в других сегментах автопрома. Так, грузовых авто в сентябре выпустили на 75% меньше, чем годом ранее (11 700), а автобусов – на 18% (1100).

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Всего за 9 месяцев в РФ произведено 355,8 тыс. легковых авто (-64,5% к аналогичному периоду 2021 года), 62,3 тыс. коммерческих машин (-36,7%) и 8,6 тыс. автобусов (-10,9%).

По сравнению с предыдущими месяцами отмечен небольшой рост, но большинство автопредприятий в РФ продолжают простаивать – легковые машины выпускают только АвтоВАЗ, УАЗ и Haval. Мировые автогиганты один за другим покидают РФ: в последнее время о продаже своих заводов заявили Ford, Nissan и Mercedes-Benz, а Toyota закрыла фабрику и готовится к ее переносу в Казахстан.

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