Обвал виробництва та відхід автогігантів: російський автопром продовжує лихоманити

Більшість російських автозаводів, як і раніше, простоюють. Провідні світові автовиробники продають свої підприємства в РФ і один за одним залишають ринок.

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Російський автопром демонструє падіння виробництва вже десятий місяць поспіль. За вересень автозаводи в РФ випустили 29,1 тис. легкових автомобілів. Це у 3,5 разу або на 71,8% менше, ніж за аналогічний період минулого року (102,9 тис. шт.). Про це свідчить статистика національної агенції промислової інформації РФ.

Падіння відзначається і в інших сегментах автопрому. Так, вантажних авто у вересні випустили на 75% менше, ніж роком раніше (11 700), а автобусів — на 18% (1100).

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Усього за 9 місяців у РФ вироблено 355,8 тис. легкових авто (-64,5% щодо аналогічного періоду 2021 року), 62,3 тис. комерційних машин (-36,7%) та 8,6 тис. автобусів (-10,9%).

Порівняно з попередніми місяцями відмічено невелике зростання, але більшість автопідприємств у РФ продовжують простоювати — легкові машини випускають лише АвтоВАЗ, УАЗ і Haval. Світові автогіганти один за одним залишають РФ: останнім часом про продаж своїх заводів заявили Ford, Nissan і Mercedes-Benz, а Toyota закрила фабрику та готується до її перенесення в Казахстан.

Раніше Фокус повідомляв, що на російський ринок замість моделей відомих брендів вийдуть дивні автомобілі з Уганди.

Також ми писали, що кросовер Skoda Kodiaq на російському ринку стоїть на рівні Porsche Cayenne в інших країнах.