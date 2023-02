Воссоединение спустя 42 года: американец разыскал и выкупил свое первое авто (видео)

Американец пожалел о продаже своей первой машины и поставил себе цель найти и выкупить авто. На это ушло 42 года, но редкий Buick все же удалось разыскать.

Сентиментальная история произошла в американском штате Пенсильвания. Автомобилист воссоединился со своей первой машиной спустя 42 года после ее продажи. Об этом рассказали в видео на Youtube-канале If This Car Could Talk.

[ + – ] Американец купил спортивное авто в возрасте 16 лет Фото: скриншот / YouTube

Американец Эл увлекался мощными спортивными машинами с раннего возраста поэтому в 16 лет перед получением водительских прав решил купить Buick GS400 1968 года. Это было в 1975 году и б/у авто оказалось весьма недорогим.

[ + – ] Классический автомобиль хорошо сохранился Фото: скриншот / YouTube

Эл ездил на Buick пять лет, а затем продал авто жителю соседнего города. Практически сразу он пожалел об этом, но выкупить машину назад не смог – новый владелец сменил место проживания.

Американец долго искал Buick, но в конце концов опустил руки. Но однажды двоюродная сестра сказала Эллу, что еще в 80-х видела его Buick припаркованным возле дома в соседнем городе. Он уточнил адрес и поехал туда.

[ + – ] Под капотом установлен 6,6-литровый 340-сильный двигатель Фото: скриншот / YouTube

Выяснилось, что в доме уже живет другая семья, но там знали новый адрес предыдущего владельца. Эл поехал к нему и с удивлением узнал, что тот не только до сих пор владеет Buick, но и хочет его продать. Естественно, американец сразу же выкупил машину, которую искал 42 года.

Следует отметить, что сейчас Buick GS400 1968 года стал гораздо дороже, ведь это редкая спортивная модель с 6,6-литровым V8 мощностью 340 л. с. Она разгоняется до сотни за 6,2 с и может развить скорость свыше 200 км/ч. Впрочем, для Эла вопрос цены не стоял, тем более, что авто превосходно сохранилось.

