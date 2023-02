Возз'єднання через 42 роки: американець розшукав та викупив своє перше авто (відео)

Американець пошкодував про продаж своєї першої машини і поставив собі за мету знайти й викупити авто. На це пішло 42 роки, але рідкісний Buick все ж таки вдалося розшукати.

Related video

Сентиментальна історія сталася в американському штаті Пенсільванія. Автомобіліст возз'єднався зі своєю першою машиною через 42 роки після її продажу. Про це розповіли у відео на Youtube-каналі If This Car Could Talk.

[ + – ] Американець купив спортивне авто у віці 16 років Фото: скриншот / YouTube

Американець Ел захоплювався потужними спортивними машинами з раннього віку, тому в 16 років перед отриманням прав водія вирішив купити Buick GS400 1968 року. Це було в 1975 році і вживане авто виявилося досить недорогим.

[ + – ] Класичний автомобіль добре зберігся Фото: скриншот / YouTube

Ел їздив на Buick п'ять років, а потім продав авто мешканцю сусіднього міста. Практично одразу він пошкодував про це, але викупити машину назад не зміг — новий власник змінив місце проживання.

Важливо

У США виявили раритетний Chevrolet Corvette 90-х без пробігу (фото)

Американець довго шукав Buick, але зрештою опустив руки. Але одного разу двоюрідна сестра сказала йому, що ще у 80-х бачила його Buick припаркованим біля будинку у сусідньому місті. Він уточнив адресу та поїхав туди.

[ + – ] Під капотом встановлений 6,6-літровий 340-сильний двигун Фото: скриншот / YouTube

З'ясувалося, що в будинку вже мешкає інша родина, але там знали нову адресу попереднього власника. Ел поїхав до нього і з подивом дізнався, що той не тільки досі володіє Buick, а й хоче його продати. Звичайно, американець відразу ж викупив машину, яку шукав 42 роки.

Слід зазначити, що зараз Buick GS400 1968 став набагато дорожче, адже це рідкісна спортивна модель з 6,6-літровим V8 потужністю 340 к. с. Вона розганяється до сотні за 6,2 сек і може розвинути швидкість понад 200 км/год. Втім, для Ела питання ціни не стояло, тим паче, що авто чудово збереглося.

Раніше Фокус повідомляв, що у США виявили старий український "Запорожець" в ідеальному стані.