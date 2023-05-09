В Британии автомобиль едва не упал в огромную яму на дороге (фото)

Пожилой водитель не успел заметить выбоину на дороге, которая после наезда превратилась в огромную яму. Полицейские уже перекрыли опасный участок дороги.

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В британском городе Уорксоп на одной из дорог неожиданно образовалась огромная яма. Водитель Skoda Fabia чудом избежал трагедии, повиснув над пропастью. Об этом сообщили на сайте The Sun.

Пожилой водитель за рулем черной Skoda Fabia ехал по дороге, пока в один момент один из участков не обвалился. Автомобиль застрял передним колесом, из-за чего он не упал.

Водителя почти сразу вытащил из автомобиля владелец парикмахерской, которая находится неподалеку. К счастью, мужчина не пострадал.

Водителя вытащили из автомобиля сразу после инцидента Фото: SWNS

Водитель поделился, что незадолго до ДТП прохожий предупредил его о выбоине. Другой автомобиль объехал ее, но мужчина не заметил опасный участок дороги.

Skoda Fabia еще некоторое время балансировала на краю пропасти. Прибывшие на место спасатели эвакуировали автомобиль.

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Жители Уорксопа заявили, что в этом районе могут образоваться ямы, так как дорога была построена поверх старой канализации. Пока неизвестно, намерен ли водитель подать в суд.

Ранее Фокус писал, что в американском штате Иллинойс сильная пылевая буря стала причиной массового ДТП с участием почти сотни автомобилей.