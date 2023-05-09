У Британії автомобіль ледь не впав у величезну яму на дорозі (фото)

Літній водій не встиг помітити вибоїну на дорозі, яка після наїзду перетворилася на величезну яму. Поліцейські вже перекрили небезпечну ділянку дороги.

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У британському місті Ворксоп на одній з доріг несподівано утворилася величезна яма. Водій Skoda Fabia дивом уникнув трагедії, повиснувши над прірвою. Про це повідомили на сайті The Sun.

Літній водій за кермом чорної Skoda Fabia їхав дорогою, поки одна з ділянок не обвалилася. Автомобіль застряг переднім колесом, через що він не впав.

Водія майже одразу витяг з автомобіля власник перукарні, яка знаходиться неподалік. На щастя, чоловік не постраждав.

Водія витягли з автомобіля одразу після інциденту Фото: SWNS

Водій поділився, що незадовго до ДТП перехожий попередив його про вибоїну. Інший автомобіль об'їхав її, але чоловік не помітив небезпечну ділянку дороги.

Skoda Fabia ще якийсь час балансувала на краю прірви. Рятувальники, які прибули на місце, евакуювали автомобіль.

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Жителі Ворксопа заявили, що в цьому районі можуть утворитися ями, оскільки дорога була збудована поверх старої каналізації. Поки що невідомо, чи має намір водій подати до суду.

Раніше Фокус писав, що в американському штаті Іллінойс сильна пилова буря спричинила масове ДТП за участю майже сотні автомобілів.