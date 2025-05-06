Nissan выпустит недорогой и экономичный кроссовер премиум-класса на базе X-Trail

В линейке Infiniti появится самый доступный кроссовер. Новая модель получит электрифицированные версии.

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О новом кроссовере Infiniti стало известно изданию Automotive News.

Сообщается, что модель с внутренним обозначением i33C презентуют в конце 2027 года и она фактически заменит кроссовер Infiniti QX50, который планируют снять с производства до конца нынешнего года.

Впрочем, прямым преемником QX50 кроссовер Infiniti i33C все же не станет, ведь будет несколько дешевле. Его основными конкурентами станут Acura ADX и Lexus NX. Чтобы снизить себестоимость авто, его построят на платформе Nissan X-Trail/Rogue следующего поколения.

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Две модели могут собирать на одном предприятии в городе Смирна (США), ведь североамериканский рынок является ключевым для Infiniti. Ежегодно планируется производить по 50 000 этих авто. Отмечается, что новый Infiniti i33C не будет более роскошной копией Nissan Rogue/X-Trail, а будет существенно отличаться от него.

А вот силовые агрегаты позаимствуют у собрата. Ожидается, что кроссоверы Nissan и Infiniti получат гибридную установку e-Power нового поколения. Кроме того, ожидается появление плагин-гибридных модификаций.

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