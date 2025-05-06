Nissan випустить недорогий і економічний кросовер преміумкласу на базі X-Trail

У лінійці Infiniti з’явиться найдоступніший кросовер. Нова модель отримає електрифіковані версії.

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Про новий кросовер Infiniti стало відомо виданню Automotive News.

Повідомляється, що модель із внутрішнім позначенням i33C презентують у кінці 2027 року і вона фактично замінить кросовер Infiniti QX50, який планують зняти із виробництва до кінця нинішнього року.

Утім, прямим наступником QX50 кросовер Infiniti i33C все ж не стане, адже буде дещо дешевшим. Його основними конкурентами стануть Acura ADX та Lexus NX. Аби зменшити собівартість авто, його збудують на платформі Nissan X-Trail/Rogue наступного покоління.

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Дві моделі можуть збирати на одному підприємстві в місті Смирна (США), адже північноамериканський ринок є ключовим для Infiniti. Щороку планують виготовляти по 50 000 цих авто. Зазначається, що новий Infiniti i33C не буде розкішнішою копією Nissan Rogue/X-Trail, а суттєво відрізнятиметься від нього.

А от силові агрегати запозичать у побратима. Очікується, що кросовери Nissan та Infiniti отримають гібридну установку e-Power нового покоління. Крім того, очікується поява плагін-гібридних модифікацій.

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