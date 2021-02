Журнал Time назвал самую влиятельную звезду 2021 года

Дуа Липа всего за 6 лет своей карьеры стала одной из самых узнаваемых поп-артисток мира.

Журнал Time назвал британскую 25-летнюю певицу Дуа Липу самой влиятельной звездой 2021 года.

Кроме того, фотографию Дуа Липы поместили на обложку журнала. На фото она позирует в воздушном шифоновом платье.

О первом месте Дуа Липы в рейтинге журнала высказалась певица Кайли Миноуг.

"Чтобы немного повезло, нужно много работать", – сказал ей отец, когда она была моложе. Похоже, она к нему прислушивалась. Ее достижения еще более выдающиеся, когда понимаешь, что ей 25 лет. Она добрая, крутая и умная. Она настоящий поп-великан. И я, как и миллионы других людей, с нетерпением ожидаю большего от Дуа Липы", – сказала Миноуг

Кроме Дуа Липы, редакторы журнала отметили звезд Ану де Армас, Мишу Грин, Джона Дэвида Вашингтона, Флоренс Пью и многих других.

В категорию "Феномен" попали и другие знаменитости: поэтесса Аманда Горман, актриса Аня Тейлор-Джой, актер Реге-Жан Пейдж и другие.

Дуа Липа всего за 6 лет своей карьеры стала одной из самых узнаваемых поп-артисток мира. В 2015 году она подписала контракт с Warner Bros. Records и вскоре выпустила там свой первый сингл. В декабре 2016 года при поддержке журнала The Fader был снят документальный фильм о певице, See in Blue. В январе 2017 года певица получила премию EBBA Public Choice Award. Всего певица выпустила 2 студийных альбома: Dua Lipa (2017) и Future Nostalgia (2020).

Недавно Дуа Липа презентовала музыкальный клип на свою композицию Weʼre Good. Съемки проходили в Киеве, но без участия артистки.

Ранее журнал TIME назвал персонами 2020 года Джо Байдена и вице-президента США Камалу Харрис.