Журнал Time назвав найвпливовішу зірку 2021 року

Дуа Ліпа всього за 6 років своєї кар'єри стала однією з найбільш впізнаваних поп-артисток світу.

Журнал Time назвав британську 25-річну співачку Дуа Ліпу найвпливовішою зіркою 2021 року.

Крім того, фотографію Дуа Ліпи помістили на обкладинку журналу. На фото вона позує в повітряній шифоновій сукні.

Про перше місце Дуа Ліпи в рейтингу журналу висловилася співачка Кайлі Міноуг.

"Щоб трохи пощастило, потрібно багато працювати", — сказав їй батько, коли вона була молодшою. Схоже, вона до нього прислухалась. Її досягнення ще більш видатні, коли розумієш, що їй 25 років. Вона добра, крута і розумна. Вона справжній поп-велетень. І я, як і мільйони інших людей, з нетерпінням очікую більшого від Дуа Ліпи", — сказала Міноуг

Крім Дуа Ліпи, редактори журналу відзначили зірок Ану де Армас, Мішу Грін, Джона Девіда Вашингтона, Флоренс П'ю і багатьох інших.

У категорію "Феномен" потрапили й інші знаменитості: поетеса Аманда Горман, акторка Аня Тейлор-Джой, актор Реге-Жан Пейдж та інші.

Дуа Ліпа всього за 6 років своєї кар'єри стала однією з найбільш впізнаваних поп-артисток світу. У 2015 році вона підписала контракт з Warner Bros. Records і незабаром випустила там свій перший сингл. У грудні 2016 року за підтримки журналу The Fader був знятий документальний фільм про співачку, See in Blue. У січні 2017 співачка отримала премію EBBA Public Choice Award. Усього співачка випустила 2 студійні альбоми: Dua Lipa (2017) і Future Nostalgia (2020).

Нещодавно Дуа Ліпа презентувала музичний кліп на свою композицію We're Good. Зйомки проходили в Києві, але без участі артистки.

Раніше журнал TIME назвав персонами 2020 року Джо Байдена і віце-президента США Камалу Харріс.