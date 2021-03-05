Берлинале-2021: "Золотого медведя" получил румынский фильм "Сумасшедшее порно" (трейлер)
Фильм-победитель рассказывает об истории школьной учительницы, чьи личные данные оказались в соцсетях.
Лучшим фильмом 71-го кинофестиваля Берлинале стала картина "Bad Luck Banging or Loony Porn" ("Неудачный секс, или Сумасшедшее порно") румынского режиссера Раду Жуде.
Об этом сообщается на Facebook-странице Берлинале.
Отмечается, что церемония объявления победителей состоялась в пятницу, 5 марта. Из-за пандемии коронавируса лауреаты кинофестиваля на нем не присутствовали. Церемонию провели в онлайн-формате.
Фильм-победитель рассказывает об истории школьной учительницы, чьи личные данные оказались в соцсетях. После этого ее карьера и репутация находятся под угрозой, а она подвергается критике со стороны ощества и ближайшего окружения.
Режиссер Жуде стал лауреатом Берлинского кинофестиваля не в первый раз. В 2015 году его фильм "Браво!" получил "Серебряного медведя" за лучшую режиссуру.
Гран-при жюри 71-го Берлинале получила картина "Колеса удачи и фантазии" японского режиссера и сценариста Рюсукэ Хамагути. Сюжет этого фильма разделен на три отдельные новеллы и посвящен любви.
"Серебряного медведя" также получили:
- специальный приз – "Мистер Бахманн и его класс" немецкого режиссера Марии Шпет;
- за лучшую режиссуру – мадьярский режиссер Денеш Надь за картину "Естественный свет" о Второй мировой войне;
- за лучшую главную роль – немецкая актриса Марен Эггерт ("Я твой мужчина");
- за лучшую роль второго плана – Лилла Кицлингер ("Лес – я вижу тебя повсюду");
- за лучший сценарий – черно-белый фильм "Вступление" южнокорейского режиссера Хон Сан-су.
71-й Международный Берлинский кинофестиваль, который из-за пандемии проходит в два этапа, открылся 1 марта в онлайн-формате. Открытые показы для зрителей пройдут с 9 по 20 июня.
В основной конкурс фестиваля вошли пятнадцать картин. Для участия в Берлинале-2021 был отобран украинский фильм "Стоп-Земля" режиссера Екатерины Горностай.
Берлинский международный кинофестиваль считается одним из самых престижных фестивалей Европы и мира в сфере кино. Проходит ежегодно в феврале в Берлине, начиная с 1951 года. Главный приз Берлинале – "Золотой медведь".