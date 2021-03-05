Берлинале-2021: "Золотого медведя" получил румынский фильм "Сумасшедшее порно" (трейлер)

Фильм-победитель рассказывает об истории школьной учительницы, чьи личные данные оказались в соцсетях.

Лучшим фильмом 71-го кинофестиваля Берлинале стала картина "Bad Luck Banging or Loony Porn" ("Неудачный секс, или Сумасшедшее порно") румынского режиссера Раду Жуде.

Об этом сообщается на Facebook-странице Берлинале.

Отмечается, что церемония объявления победителей состоялась в пятницу, 5 марта. Из-за пандемии коронавируса лауреаты кинофестиваля на нем не присутствовали. Церемонию провели в онлайн-формате.

Фильм-победитель рассказывает об истории школьной учительницы, чьи личные данные оказались в соцсетях. После этого ее карьера и репутация находятся под угрозой, а она подвергается критике со стороны ощества и ближайшего окружения.

Режиссер Жуде стал лауреатом Берлинского кинофестиваля не в первый раз. В 2015 году его фильм "Браво!" получил "Серебряного медведя" за лучшую режиссуру.

Гран-при жюри 71-го Берлинале получила картина "Колеса удачи и фантазии" японского режиссера и сценариста Рюсукэ Хамагути. Сюжет этого фильма разделен на три отдельные новеллы и посвящен любви.

"Серебряного медведя" также получили:

специальный приз – "Мистер Бахманн и его класс" немецкого режиссера Марии Шпет;

за лучшую режиссуру – мадьярский режиссер Денеш Надь за картину "Естественный свет" о Второй мировой войне;

за лучшую главную роль – немецкая актриса Марен Эггерт ("Я твой мужчина");

за лучшую роль второго плана – Лилла Кицлингер ("Лес – я вижу тебя повсюду");

за лучший сценарий – черно-белый фильм "Вступление" южнокорейского режиссера Хон Сан-су.

71-й Международный Берлинский кинофестиваль, который из-за пандемии проходит в два этапа, открылся 1 марта в онлайн-формате. Открытые показы для зрителей пройдут с 9 по 20 июня.

В основной конкурс фестиваля вошли пятнадцать картин. Для участия в Берлинале-2021 был отобран украинский фильм "Стоп-Земля" режиссера Екатерины Горностай.

Берлинский международный кинофестиваль считается одним из самых престижных фестивалей Европы и мира в сфере кино. Проходит ежегодно в феврале в Берлине, начиная с 1951 года. Главный приз Берлинале – "Золотой медведь".