Берлінале-2021: "Золотого ведмедя" отримав румунський фільм "Божевільне порно" (трейлер)

Фільм-переможець розповідає про історію шкільної вчительки, чиї особисті дані опинилися в соцмережах.

Кращим фільмом 71-го кінофестивалю Берлінале стала картина "Bad Luck Banging or Loony Porn" ( "Невдалий секс, або Божевільне порно") румунського режисера Раду Жуде.

Про це повідомляється на Faceboo -сторінці Берлінале.

Зазначається, що церемонія оголошення переможців відбулася в п'ятницю, 5 березня. Через пандемії коронавірусу лауреати кінофестивалю на ньому не були присутні. Церемонію провели в онлайн-форматі.

Фільм-переможець розповідає про історію шкільної вчительки, чиї особисті дані опинилися в соцмережах. Після цього її кар'єра і репутація були під загрозою, а вона піддається критиці з боку суспільства і найближчого оточення.

Режисер Жуде став лауреатом Берлінського кінофестивалю не вперше. У 2015 році його фільм "Браво!" отримав "Срібного ведмедя" за кращу режисуру.

Гран-прі журі 71-го Берлінале отримала картина "Колеса удачі і фантазії" японського режисера і сценариста Рюсуке Хамагуті. Сюжет цього фільму розділений на три окремі новели і присвячений любові.

"Срібного ведмедя" також отримали:

спеціальний приз — "Містер Бахманн і його клас" німецького режисера Марії Шпет;

за кращу режисуру — мадярський режисер Денеш Надь за картину "Природне світло" про Другу світову війну;

за кращу головну роль — німецька акторка Марен Еггерт ( "Я твій чоловік");

за кращу роль другого плану — Лілла Кіцлінгер ( "Ліс — я бачу тебе всюди");

за кращий сценарій — чорно-білий фільм "Вступ" південнокорейського режисера Хон Сан-су.

71-й Міжнародний Берлінський кінофестиваль, який через пандемію проходить у два етапи, відкрився 1 березня в онлайн-форматі. Відкриті покази для глядачів пройдуть з 9 по 20 червня.

В основний конкурс фестивалю увійшли п'ятнадцять картин. Для участі в Берлінале-2021 був відібраний український фільм "Стоп-Земля" режисера Катерини Горностай.

Берлінський міжнародний кінофестиваль вважається одним з найпрестижніших фестивалів Європи та світу у сфері кіно. Проходить щорічно в лютому в Берліні, починаючи з 1951 року. Головний приз Берлінале — "Золотий ведмідь".