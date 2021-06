"Возможно, моя любимая работа": Moby выпустил новый клип на хит "Why does my heart feel so bad" (видео)

В клипе, созданном совместно с художником-мультипликатором Стивом Каттсом, затронута проблема карантина, жестокости людей друг к другу, к природе и к животными.

Американский исполнитель Moby (Ричард Мелвилл Холл) показал общественности новый клип своей известной песни "Why does my heart feel so bad?". Видео он опубликовал у себя на странице в Facebook.

В клипе сам исполнитель и все, что его окружает, изображено в виде динамичного рисунка на тетрадном листе. Новая работа затрагивает тему эксплуатации и жестокого обращения с животными. На кадрах появляются зоопарки, фермы, где убивают животных, а также браконьеры в дикой природе. В конце клипа человек, который все это рисует, с помощью ластика "освобождает" плененных зверей на волю.

"За свою жизнь и карьеру я снял сотни музыкальных клипов. Но это может быть любимым из всех видео, которые я сделал… Как вы видите, мы с замечательным Стивом Каттсом (английский художник-мультипликатор, – Фокус) пересмотрели оригинальный видеоролик "Why does my heart feel so bad?" в 2021 году. Надеюсь, вам клип понравится также, как и мне", – написал исполнитель.

Напомним, рокер Тилль Линдеманн, фронтмен групп Rammstein и Lindemann, известный своими провокативными клипами и песнями, решил не изменять традиции и выпустил в День защиты детей клип на песню Ich hasse Kinder ("Я ненавижу детей"). Видеоклип снят в стиле позднего СССР и содержит многочисленные сцены насилия, например одному из героев отпиливают ноги бензопилой. Среди прочего в нем есть кадры, демонстрирующие жестокое отношение детей к своим сверстникам. Сюжет клипа рассказывает историю пионера, над которым издевались в школе, а когда он вырос, то начал убивать обидчиков.